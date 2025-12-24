Cinescape se despide de la televisión: América TV confirma el último programa tras 25 años de transmisión

América Televisión confirmó mediante sus redes sociales que Cinescape se despedirá de las pantallas el sábado 27 de diciembre. La noticia generó diversas reacciones entre los cinéfilos y fans del programa.

"Hace 25 años un sueño se hizo realidad, lo que hasta entonces parecía imposible, se logró: acercar el cine a casa como nunca antes se había hecho", indica el post publicado en las redes sociales.

De acuerdo a la información brindada por América TV, el último programa será especial, ya que recordaron los mejores momentos de los 25 años que llevan brindando información sobre el cine nacional e internacional.

Miles de fans quedaron impactados con la noticia, porque en más de una oportunidad han dicho que Cinescape no continuaría, pero esto era descartado por Bruno Pinasco; sin embargo, esta ocasión es diferente.

"Se acabó una era, gracias Cinescape", "Mi infancia", "Cinescape marcó mi vida", "Estoy triste, porque lo veo todos los sábados", "Deja una huella imborrable", "Ay que nostalgia", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas tras conocer la noticia.