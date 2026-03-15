- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Sport Boys
- Barcelona vs Sevilla
- Bolivia vs Trinidad y Tobago
- Alianza Lima
- Universitario
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
RESULTADOS de La Tinka HOY, 15 de marzo EN VIVO: números ganadores y pozo millonario del último sorteo
No te pierdas EN VIVO La Tinka de HOY, 15 de marzo y verifica AQUÍ si tuviste suerte con las jugadas ganadoras de la noche.
La Tinka llega EN VIVO este domingo 15 de marzo para sortear nuevamente el Pozo Millonario entre todos los participantes, pero no solo eso, sino diversos premios que podrían convertirte en el afortunado ganador de la edición. Revisa los resultados y números ganadores AQUÍ.
PUEDES VER: ¿Reventó el pozo millonario? Sorteo La Tinka resultados del miércoles 11 de marzo de 2026 y jugada ganadora
RESULTADOS de La Tinka HOY, 15 de marzo EN VIVO: números ganadores y pozo millonario
¿Cómo cobrar premios de La Tinka?
Puedes cobrar los premios en efectivo, se puede acudir a Puntos de la Suerte y también acceder fácilmente mediante el aplicativo Tinkanet.
¡Bienvenido al sorteo de La Tinka!
El juego de La Tinka tendrá nueva edición HOY, domingo 15 de marzo y AQUÍ podrás revisar los últimos números ganadores de la noche.
Pozo millonario de La Tinka para HOY, 15 de marzo
Este domingo 15 de marzo, el Pozo Millonario ha llegado a acumularse hasta el monto de S/ 9’134,147, ya que durante la edición pasado no logró reventar.
¿Dónde ver EN VIVO La Tinka?
Para poder hacerle seguimiento al juego de cerca y no perderte las incidencias, podrás revisar la señal de América TV, asimismo, utilizar el app de América TV GO que está disponible para smartphones, tablets, etc.
¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?
Puedes ser parte de La Tinka durante todos los días de la semana adquiriendo un boleto. Sin embargo, en el caso de los miércoles y domingos, solo está disponible la jugada hasta las 9:45 de la noche.
¿Dónde comprar La Tinka?
Puedes comprar las cartillas de La Tinka desde www.latinka.com.pe o en los puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.
¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?
Puedes comprar cualquiera de las jugadas de La Tinka a solo 5 soles en los centros autorizados. Este precio es en base a una jugada simple, que corresponde a marcar 6 de los 50 números de la cartilla.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90