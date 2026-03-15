RESULTADOS de La Tinka HOY, 15 de marzo EN VIVO: números ganadores y pozo millonario del último sorteo

La Tinka llega EN VIVO este domingo 15 de marzo para sortear nuevamente el Pozo Millonario entre todos los participantes, pero no solo eso, sino diversos premios que podrían convertirte en el afortunado ganador de la edición. Revisa los resultados y números ganadores AQUÍ.

RESULTADOS de La Tinka HOY, 15 de marzo EN VIVO: números ganadores y pozo millonario 10:35 ¿Cómo cobrar premios de La Tinka? Puedes cobrar los premios en efectivo, se puede acudir a Puntos de la Suerte y también acceder fácilmente mediante el aplicativo Tinkanet. 09:33 ¡Bienvenido al sorteo de La Tinka! El juego de La Tinka tendrá nueva edición HOY, domingo 15 de marzo y AQUÍ podrás revisar los últimos números ganadores de la noche.

Pozo millonario de La Tinka para HOY, 15 de marzo

Este domingo 15 de marzo, el Pozo Millonario ha llegado a acumularse hasta el monto de S/ 9’134,147, ya que durante la edición pasado no logró reventar.

¿Dónde ver EN VIVO La Tinka?

Para poder hacerle seguimiento al juego de cerca y no perderte las incidencias, podrás revisar la señal de América TV, asimismo, utilizar el app de América TV GO que está disponible para smartphones, tablets, etc.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Puedes ser parte de La Tinka durante todos los días de la semana adquiriendo un boleto. Sin embargo, en el caso de los miércoles y domingos, solo está disponible la jugada hasta las 9:45 de la noche.

¿Dónde comprar La Tinka?

Puedes comprar las cartillas de La Tinka desde www.latinka.com.pe o en los puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Puedes comprar cualquiera de las jugadas de La Tinka a solo 5 soles en los centros autorizados. Este precio es en base a una jugada simple, que corresponde a marcar 6 de los 50 números de la cartilla.