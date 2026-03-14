RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de marzo: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

La Lotería de Boyacá regresa este sábado 14 de marzo con un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de jugadores en todo Colombia. En esta jornada se pondrá en juego su atractivo premio mayor de hasta 15.000 millones de pesos colombianos, además de una serie de premios secundarios. ¿Ya adquiriste tu boleto? AQUÍ sigue los resultados EN VIVO y números ganadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá este sábado?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10.30 p. m. (hora de Colombia). Durante el sorteo se anuncian primero varios premios secundarios y minutos después se revela el premio mayor, generalmente alrededor de las 10.40 p. m. aproximadamente.

Billete de la semana de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de marzo de 2026.

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá se pueden comprar en puntos de venta autorizados en Colombia, como kioscos de lotería, agencias distribuidoras y vendedores oficiales. También están disponibles en establecimientos conocidos como Baloto, Puntos Gana, máquinas LottiRed, Sipaga y locales de Paga Todo Bogotá.

Asimismo, existe la opción de adquirirlos en línea a través de plataformas como LottiRed o Loticolombia, lo que permite comprar el número desde cualquier lugar de forma segura.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es actualmente de hasta 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo, aunque el monto que recibe el ganador puede variar ligeramente después de descuentos o impuestos. Si el jugador adquiere solo una fracción del billete, el premio se divide proporcionalmente entre las fracciones vendidas.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá