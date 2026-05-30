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Universitario se impuso 2-0 ante histórico rival y se ilusiona con conseguir el título nacional

Universitario sacó un notable rendimiento en el campo para vencer a un duro rival. Los cremas consiguieron tres puntos importantes y se ilusionan con levantar el título.

Angel Curo
Universitario se impuso 2-0 ante histórico rival y se ilusiona con conseguir el título nacional
Universitario se impuso 2-0 ante histórico rival y se ilusiona con conseguir el título nacional | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes sabe que no puede dormirse en sus laureles y debe pelear todos los títulos posibles en la temporada. Los hinchas sufrieron una desilusión tras perder el Torneo Apertura y quedar eliminado de la Copa Libertadores. Sin embargo, recuperaron la ilusión tras la victoria de la Sub-18 en su debut en la Liga Juvenil 2026.

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El cuadro crema sabe que debe ganar todos los partidos posibles para encaminarse al título nacional. Esta vez, fue el turno de la división Sub-18 de Universitario, que logró un vital triunfo por 2-0 ante la Academia Cantolao en la primera jornada de la Liga Juvenil de la categoría.

El equipo del DT Conrad Flores tenía la obligación de iniciar el campeonato con pie derecho y mostró un notable rendimiento en el campo, ya que a los 28 minutos abrió el marcador gracias a un cabezazo de Esteban Silva.

Sin embargo, el cuadro merengue no se detuvo allí, pues a los 34 minutos aprovechó un error en salida del rival y, gracias a su presión alta, encontró el segundo gol por medio de Leonel Ramírez. En el segundo tiempo, la ‘U’ bajó las revoluciones y sostuvo la ventaja.

Este triunfo permite que los hinchas se ilusionen con conseguir el título al final de la temporada, además de posicionar al equipo en los primeros lugares de la tabla.

Próximo partido de Universitario en la Liga Juvenil Sub-18

Universitario deberá volver a los entrenamientos lo más pronto posible pensando en su próximo compromiso ante Sport Boys por la segunda jornada del Grupo B de la Liga Juvenil Sub-18. La ‘Misilera’ llega golpeada tras perder por 2-1 ante San Martín, por lo que buscará recuperar terreno.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Juvenil Sub-18

EquiposPJDGPUNTOS
1. Universitario1+23
2. San Martín1+13
3. Alianza Lima1+13
4. Sporting Cristal000
5. ADT000
6. Sport Huancayo1-10
7. Sport Boys1-10
8. Academia Cantolao1-20
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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