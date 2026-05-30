Universitario quiere dar el batacazo y avanza con la firma de campeón nacional: "Primer contacto"

Universitario de Deportes es consciente de que deberá mejorar su plantel para el Torneo Clausura, luego de que varios jugadores mostraran un nivel por debajo de lo esperado. En esa línea, se conoció que ya empezaron las gestiones para concretar el fichaje de un importante futbolista y pelear por el tetracampeonato de la Liga 1.

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Universitario avanza con la firma de futbolista campeón nacional

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta reveló que la ‘U’ ya se está preparando por una posible salida de Martín Pérez Guedes, por lo que ya estableció contacto con Los Chankas para concretar el fichaje de Adrián Quiroz, volante que la viene rompiendo en la Liga 1.

El volante es uno de los deseos de Universitario en esta temporada y su gran nivel sería ideal para mover los hilos del mediocampo crema, cuestionado por su bajo nivel en esta campaña.

Universitario ya inició las conversaciones para fichar a Adrián Quiroz.

“Ayer (jueves) por la tarde se produjo el primer contacto directo de la ‘U’ con la gerencia deportiva de Los Chankas. Ya sabiendo lo de Pérez Guedes, que se hizo público, la ‘U’ preguntó a Chankas por las condiciones de Adrián Quiroz y el valor de su cláusula de salida”, reveló el comunicador.

¿Cuánto deberá pagar Universitario para fichar a Adrián Quiroz?

De acuerdo a lo indicado por Peralta, el volante nacional tiene un monto de 300 mil dólares como cláusula de rescisión en su contrato, aunque eso no significa que se hará efectiva. Esto, ya que la directiva crema plantea negociar el monto e incluso la forma de pago.

"Su cláusula de salida es de 300 mil dólares. Ese monto es manejable y no necesariamente será el que se pague, ya que puede ser objeto de negociación, incluso en cuotas. Desde Chankas confirmaron que la U enviará la carta de intención formal y que se le darán todas las facilidades a Adrián Quiroz si decide ir a Universitario"

Adrián Quiroz se coronó campeón nacional

Adrián Quiroz ya tiene un título para lucir en su palmarés, ya que logró coronarse campeón de la Liga 2 en la temporada 2021 cuando militaba en las filas de Atlético Grau. El volante aportó su talento para que los ‘Albos’ volvieran a la máxima categoría del fútbol peruano.