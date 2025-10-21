- Hoy:
Ampay a Jesús Barco: jugador fue captado "con amiguitas" en piscina, según imágenes de Magaly
Jesús Barco fue descubierto por las cámaras de Magaly TV en Huánuco y se expusieron imágenes que lo involucrarían con otras mujeres.
Desde que Melissa Klug y Jesús Barco irrumpieron como pareja en el mundo del espectáculo peruano, su relación ha sido objeto de atención constante. Ahora este vínculo vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez a raíz de un 'ampay' que habría protagonizado el joven futbolista.
El pasado 20 de octubre de 2025, el programa Magaly TV La Firme difundió imágenes del jugador en un club con piscina en la ciudad de Huánuco, acompañado de varias mujeres, y sin la presencia visible de Melissa Klug. Este material, que parecía mostrar una tarde entre amigos, se dio en medio de un comunicado emitido por la empresaria, y borrado minutos después, donde anunciaba el fin de su relación con Barco, generando suspicacia en redes sociales sobre lo que realmente sucede entre ellos.
El "ampay" de Jesús Barco
Las imágenes muestran a Barco relajado, al lado de una piscina, junto a sus compañeros, entre ellos Alexi Gómez y Carlos Ascues, y varias jóvenes, mientras disfrutan bebidas y conversaciones. No aparece Klug en ninguna escena. Según los reportes, la grabación correspondería al 6 de octubre y se habría registrado en un "búnker" de fiestas en Huánuco, lo que añadiría algo más a la polémica.
El comunicado borrado de Melissa Klug
Horas antes de que las imágenes se hicieran públicas, Melissa Klug publicó en su cuenta de Instagram un texto en el que anunciaba la ruptura con Jesús Barco:
"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido…". Sin embargo, minutos después eliminó esa publicación, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales: ¿Fue un impulso emocional? ¿Un mensaje dirigido a alguien? ¿O una estrategia ante lo que se venía?
La reacción de Jesús Barco
Por su parte, Jesús Barco no ha salido a dar una declaración formal sobre la situación. Pero en sus redes sociales compartió mensajes reflexivos como: "Reiniciar, volver a empezar, reenfocar". Estas publicaciones fueron interpretadas por seguidores y medios como indirectas que podrían aludir tanto a su vida personal como a lo que vive con Klug.
