Melissa Klug anunció el fin de su relación con Jesús Barco pero se arrepintió y eliminó el comunicado

Mediante sus redes sociales, Melissa Klug dio a conocer que su compromiso con Jesús Barco terminó. La noticia sorprendió a los seguidores de la pareja, ya que hace poco ambos confirmaron que sus planes de casarse seguían firmes.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio", indica el comunicado de Melissa Klug.

Lo que captó la atención de muchos cibernautas, es que minutos después de este comunicado público, la 'Blanca de Chucuito' borró su publicación. Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado sobre el tema.

Sin embargo, realizó una publicación mostrando que está recibiendo una terapia física en Huánuco. Por su parte, la empresaria compartió videos de la hija de ambos y aseguraba que no faltaba nada para que cumpla dos años de edad.

Hasta el momento, ambos no han borrado las románticas publicaciones y fotografías que tienen en sus redes sociales. Muchos esperan que, la pareja se pronuncie sobre el tema en los próximos días.