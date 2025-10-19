- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Garcilaso vs Cristal
- Getafe vs Real Madrid
- Cerro Porteño vs Olimpia
- Alajuelense vs Sapriss
- Liverpool vs Manchester United
Melissa Klug anunció el fin de su relación con Jesús Barco pero se arrepintió y eliminó el comunicado
La relación de Melissa Klug y Jesús Barco llegó a su fin, según el comunicado que realizó la empresaria, quien asegura que ahora vivirá en paz.
Mediante sus redes sociales, Melissa Klug dio a conocer que su compromiso con Jesús Barco terminó. La noticia sorprendió a los seguidores de la pareja, ya que hace poco ambos confirmaron que sus planes de casarse seguían firmes.
PUEDES VER: Melissa Klug expone audio de conversación con Christian Cueva: "Calla soplete. Conch..."
"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio", indica el comunicado de Melissa Klug.
Lo que captó la atención de muchos cibernautas, es que minutos después de este comunicado público, la 'Blanca de Chucuito' borró su publicación. Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado sobre el tema.
Sin embargo, realizó una publicación mostrando que está recibiendo una terapia física en Huánuco. Por su parte, la empresaria compartió videos de la hija de ambos y aseguraba que no faltaba nada para que cumpla dos años de edad.
Hasta el momento, ambos no han borrado las románticas publicaciones y fotografías que tienen en sus redes sociales. Muchos esperan que, la pareja se pronuncie sobre el tema en los próximos días.
- 1
Melissa Klug anunció el fin de su relación con Jesús Barco pero se arrepintió y eliminó el comunicado
- 2
Lotería de Boyacá del sábado 18 de octubre: resultados del premio mayor y números ganadores del último sorteo
- 3
Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, domingo 19 de octubre: revisa las acertadas predicciones
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50