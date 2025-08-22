0

Melissa Klug llora en entrevista con la Chola Chabuca: ¿Qué dirá sobre Jefferson Farfán?

Melissa Klug será entrevistada este sábado en 'Esta Noche', donde hablará sobre su vida como madre, empresaria e influencer, y su relación con Jefferson Farfán.

En la promoción del programa, Klug se muestra emocional y defiende su papel como madre ante las críticas.
En la promoción del programa, Klug se muestra emocional y defiende su papel como madre ante las críticas. | Foto: América TV
Melissa Klug estará este sábado frente a la Chola Chabuca en el programa 'Esta Noche' dando una reveladora entrevista donde contará sobre su faceta como madre, empresaria, influencer y también sobre su relación con Jefferson Farfán.

En la promoción del programa, que se emite mañana, Melissa Klug rompe en llanto y se defiende ante la ola de críticas que ha recibido en su vida donde la califican como una 'chupasangre', de que 'vive de la pensión de sus hijos' y que es una 'mala madre' por no haber ayudado a Samahara Lobatón.

La llamada 'Blanca de Chucuito' llega para contar su verdad como nunca antes lo ha hecho y responder cada pregunta con mucha sobriedad y demostrando que siempre ha hecho lo mejor por sus hijos.

Además, en un momento se refiere a Jefferson Farfán recordando algunos instantes de su relación y lamentando que actualmente se encuentren tan distanciados por los procesos legales que llevan y que se han hecho públicos.

Melissa Klug es madre de seis hijos, y actualmente tiene una relación con el futbolista Jesús Barco, con quien tiene su última niña y se explaya contando sobre su relación y sobre sus planes de matrimonio con el actual mediocampista de Alianza Universidad de Huánuco.

Recordemos que el programa 'Esta Noche' se ha convertido en el líder de su horario desde su estreno en abril de este año, donde han participado figuras como Pamela López, Marisol, Lucía de la Cruz, Milett Figueroa, La Chilindrina, Edgar Vivar y hasta Carlos Villagrán.

