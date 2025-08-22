- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Melissa Klug llora en entrevista con la Chola Chabuca: ¿Qué dirá sobre Jefferson Farfán?
Melissa Klug será entrevistada este sábado en 'Esta Noche', donde hablará sobre su vida como madre, empresaria e influencer, y su relación con Jefferson Farfán.
Melissa Klug estará este sábado frente a la Chola Chabuca en el programa 'Esta Noche' dando una reveladora entrevista donde contará sobre su faceta como madre, empresaria, influencer y también sobre su relación con Jefferson Farfán.
En la promoción del programa, que se emite mañana, Melissa Klug rompe en llanto y se defiende ante la ola de críticas que ha recibido en su vida donde la califican como una 'chupasangre', de que 'vive de la pensión de sus hijos' y que es una 'mala madre' por no haber ayudado a Samahara Lobatón.
PUEDES VER: ¿Indirecta para Cristal? Esposa de Cauteruccio lanzó potente mensaje tras victoria de Bolívar: "Mejor..."
La llamada 'Blanca de Chucuito' llega para contar su verdad como nunca antes lo ha hecho y responder cada pregunta con mucha sobriedad y demostrando que siempre ha hecho lo mejor por sus hijos.
Además, en un momento se refiere a Jefferson Farfán recordando algunos instantes de su relación y lamentando que actualmente se encuentren tan distanciados por los procesos legales que llevan y que se han hecho públicos.
Melissa Klug es madre de seis hijos, y actualmente tiene una relación con el futbolista Jesús Barco, con quien tiene su última niña y se explaya contando sobre su relación y sobre sus planes de matrimonio con el actual mediocampista de Alianza Universidad de Huánuco.
Recordemos que el programa 'Esta Noche' se ha convertido en el líder de su horario desde su estreno en abril de este año, donde han participado figuras como Pamela López, Marisol, Lucía de la Cruz, Milett Figueroa, La Chilindrina, Edgar Vivar y hasta Carlos Villagrán.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90