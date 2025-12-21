Jorge Benavides reveló el delicado estado de salud del comediante 'Yuca': "Ya no nos escucha"

Desde hace algunos meses, el popular comediante Enrique Espejo, popularmente conocido como 'Yuca' dejó de aparecer en los sketch de 'JB en ATV', esta situación generó preocupación entre los seguidores del programa.

Ante esta situación, el sábado 20 de diciembre, Jorge Benavides reveló que su compañero está muy delicado de salud. Además, recalcó que no contó sobre la situación que vive su amigo por petición de su familia.

"Quiero dedicar este saludo a nuestro compañero Enrique Espejo, que de un momento a otro dejó de salir al aire. Muchas veces se preguntaron qué pasaba. Nosotros tratamos de mantenerlo en reserva por sus hijas que nos lo pidieron, pero creo que a estas alturas se dieron cuenta de que ya no está con nosotros físicamente", puntualizó el cómico.

Jorge Benavides no reveló qué enfermedad tiene 'Yuca', pero tiene fe de que el cómico logre recuperarse, porque él y sus compañeros lo extrañan. "Gracias a Dios está vivo, pero está bien delicado. Creo que todos los extrañamos. Yuquita ya no nos escucha, pero yo sé que existe la energía y la espiritual", comentó.

Finalmente, el comediante espera que haya un milagro para que 'Yuca' regrese al lado de sus seres queridos y seguidores, quienes esperan verlo en el set de televisión haciendo lo que mejor sabe hacer junto a sus compañeros de 'JB en ATV'.