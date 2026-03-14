Sinuano Día de HOY, sábado 14 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores de la lotería

El sorteo Sinuano Día y Noche de sábado 14 de marzo regresa con emocionantes ediciones que prometen premiar a los participantes. ¿Ya adquirió su boleto? En esta nota de Líbero podrá seguir la transmisión EN VIVO, los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 14 de marzo EN VIVO 09:28 Bienvenidos Este sábado 14 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Sigue AQUÍ los resultados y números ganadores, además, conoce a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días de lunes a sábado a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10.30 p. m. y los domingos y festivos a las 8.30 p. m., según el horario de Colombia. Estos sorteos se realizan diariamente, lo que permite a los jugadores participar tanto en la edición diurna como en la nocturna.

Estadística del Sinuano Día

Según los registros históricos del sorteo, los números que más han salido en Sinuano Día son:

2 : alrededor de 420 veces

: alrededor de 8 : aproximadamente 416 veces

: aproximadamente 5 : cerca de 403 veces

: cerca de 6: alrededor de 398 veces

Estas cifras se consideran las más frecuentes en los resultados del juego diurno desde que se tienen registros estadísticos del sorteo.

Estadística del Sinuano Noche

En la edición nocturna del Sinuano Noche, los números con mayor aparición reciente son:

9 : cerca de 32 veces

: cerca de 2 : alrededor de 31 veces

: alrededor de 3, 1 y 5 : cerca de 27 veces cada uno

: cerca de 6 : aproximadamente 24 veces

: aproximadamente 8: cerca de 22 veces

Otros números como 4, 7 y 0 también aparecen, aunque con menor frecuencia en comparación con los anteriores.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar en puntos de venta autorizados de chance en Colombia, como locales especializados, kioscos de apuestas o vendedores ambulantes que operan legalmente. También es posible adquirirlos en plataformas oficiales en línea de las empresas que administran el juego.