Lotería del Cauca de HOY, sábado 14 de marzo: resultados del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

La Lotería del Cauca se juega HOY, sábado 14 de marzo, desde una nueva emisión en Colombia. AQUÍ podrás encontrar los resultados oficiales y números ganadores que saldrán en la combinación de esta noche. ¿La suerte estará de tu lado? Sigue de cerca las ÚLTMAS incidencias.

ÚLTIMOS resultados de la Lotería del Cauca

Los números ganadores de la jugada pasada que salió el sábado 7 de marzo, fueron los siguientes: 9 - 4- 9 - 9 y por otro lado, en la serie se emitió el 137.

Plan de premios de la Lotería del Cauca

Los premios del sorteo son: Premio mayor de $8.000 Millones, 1 Premio de $300 Millones, 1 Premio de $200 Millones ,2 Premios de $100 Millones, 3 Premios de $50 Millones, 29 Premios de $10 Millones, 309 Premios Extra Chance Patojos de $6 Millones y más.

¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca se lleva a cabo todos los sábados a las 11:00 pm por la señal de TELEPACIFICO en vivo, además en esta nota podrás verificar los últimos resultados.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

El premio mayor de este sorteo en Colombia está valorizado en $8.000.000.000 y todos los fines de semana puede haber un nuevo afortunado ganador.

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Cauca?

De acuerdo a lo que se sabe, el actual plan de premios de $8.000 millones cuesta $16.000 mil pesos. El billete consta de cuatro fracciones exactamente.