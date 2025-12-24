Lotería de Boyacá HOY, miércoles 24 de diciembre: resultados del sorteo extraordinario de Navidad
AQUÍ verás los resultados de la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario HOY, y a qué hora inicia el juego del Premio Mayor de 25,000 millones de pesos.
HOY, miércoles 24 de diciembre, Lotería de Boyacá está de regreso por el Sorteo Extraordinario de Navidad número 0017. Miles de personas están probando suerte esta Noche Buena, si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque sabrás los números ganadores del Premio Mayor de 25,000 millones de pesos.
Resultado Lotería de Boyacá HOY, miércoles 24 de diciembre: Números ganadores del sorteo extraordinario por Navidad
¿A qué hora comienza la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario por Navidad?
El sorteo de la Lotería de Boyacá por Navidad comienza a las 10:40 p.m. (Hora local)
¿Quiénes pueden jugar la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario por Navidad?
Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Boyacá por Navidad.
Lotería de Boyacá EN VIVO: sigue el minuto a minuto del sorteo por Navidad
La Lotería de Boyacá está de regreso HOY, miércoles 24 de diciembre y conoce los números ganares del sorteo por Navidad.
La Lotería de Boyacá realizará un Sorteo Extraordinario el miércoles 24 de diciembre.
¿A qué hora juega el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Boyacá?
Esta nueva edición de la Lotería de Boyacá se realiza por Navidad, por ello, gran parte de la población desconoce a qué hora juega. Según, la información brindada, el Sorteo Extraordinario 0017 comienza a las 10:40 de la noche (Hora local).
¿Dónde ver la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario EN VIVO?
Las personas deben saber que la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario será transmitido por el Canal 13 o el canal de YouTube 7N Noticias. Si prefieres ver los números ganadores del Premio Mayor de 25,000 millones de pesos por web, entonces solo visita la página web del Diario Líbero.
Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario: Precio del boleto
De acuerdo a la información brindada por la Lotería de Boyacá, el boleto del Sorteo Extraordinario de 25,000 millones de pesos tiene un costo de 30 mil pesos colombianos. ¡No dudes en participar, porque podrías ser uno de los ganadores!
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá
- Sábado 13 de diciembre de 2025: Número ganador 4427 - Serie 150
- Sábado 6 de diciembre de 2025: Número ganador 4632 - Serie 002
- Sábado 29 de noviembre de 2025: Número ganador 0017 - Serie 271
- Sábado 22 de noviembre de 2025: Número ganador 0056 Serie 360
