0

Lotería de Boyacá HOY, miércoles 24 de diciembre: resultados del sorteo extraordinario de Navidad

AQUÍ verás los resultados de la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario HOY, y a qué hora inicia el juego del Premio Mayor de 25,000 millones de pesos.

Roxana Aliaga
Resultados de la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario del 24 de diciembre.
Resultados de la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario del 24 de diciembre. | Lotería de Boyacá.
COMPARTIR

HOY, miércoles 24 de diciembre, Lotería de Boyacá está de regreso por el Sorteo Extraordinario de Navidad número 0017. Miles de personas están probando suerte esta Noche Buena, si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque sabrás los números ganadores del Premio Mayor de 25,000 millones de pesos.

Revisa los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de diciembre del 2025.

PUEDES VER: Lotería de Boyacá del sábado 20 de diciembre: RESULTADO del último sorteo y números del PREMIO MAYOR

Resultado Lotería de Boyacá HOY, miércoles 24 de diciembre: Números ganadores del sorteo extraordinario por Navidad

10:25
24/12/2025

¿A qué hora comienza la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario por Navidad?

El sorteo de la Lotería de Boyacá por Navidad comienza a las 10:40 p.m. (Hora local)

09:58
24/12/2025

¿Quiénes pueden jugar la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario por Navidad?

Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Boyacá por Navidad.

09:43
24/12/2025

Lotería de Boyacá EN VIVO: sigue el minuto a minuto del sorteo por Navidad

La Lotería de Boyacá está de regreso HOY, miércoles 24 de diciembre y conoce los números ganares del sorteo por Navidad.

loteria de boyaca

La Lotería de Boyacá realizará un Sorteo Extraordinario el miércoles 24 de diciembre.

¿A qué hora juega el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Boyacá?

Esta nueva edición de la Lotería de Boyacá se realiza por Navidad, por ello, gran parte de la población desconoce a qué hora juega. Según, la información brindada, el Sorteo Extraordinario 0017 comienza a las 10:40 de la noche (Hora local).

¿Dónde ver la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario EN VIVO?

Las personas deben saber que la Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario será transmitido por el Canal 13 o el canal de YouTube 7N Noticias. Si prefieres ver los números ganadores del Premio Mayor de 25,000 millones de pesos por web, entonces solo visita la página web del Diario Líbero.

Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario: Precio del boleto

De acuerdo a la información brindada por la Lotería de Boyacá, el boleto del Sorteo Extraordinario de 25,000 millones de pesos tiene un costo de 30 mil pesos colombianos. ¡No dudes en participar, porque podrías ser uno de los ganadores!

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

  • Sábado 13 de diciembre de 2025: Número ganador 4427 - Serie 150
  • Sábado 6 de diciembre de 2025: Número ganador 4632 - Serie 002
  • Sábado 29 de noviembre de 2025: Número ganador 0017 - Serie 271
  • Sábado 22 de noviembre de 2025: Número ganador 0056 Serie 360

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, miércoles 24 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Lotería de Boyacá HOY, miércoles 24 de diciembre: resultados del sorteo extraordinario de Navidad

  3. ¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el 23 de diciembre? Mira los últimos resultados

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano