- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Real Madrid vs Sevilla
- Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa
Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 20 de diciembre: números ganadores del Premio Mayor y a qué hora juega
Revisa AQUÍ el resultado de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 20 de diciembre y conoce si ganaste los 15,000 millones de pesos colombianos u otros premios.
La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de diciembre, tiene un Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Miles de ciudadanos que participan en el sorteo 4603 buscan ganar el juego, si eres uno de ellos, y quieres conocer los últimos resultados, solo tienes que revisar las próximas líneas.
Resultados Lotería de Boyacá del sábado 13 de diciembre
El número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 13 de diciembre fue 4427 y tuvo una serie de 150. Solo una persona logró ganar los 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Felicidades!
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo todos los sábados de cada semana. El juego comienza a las 10:30 de la noche (Hora Colombia). Sin embargo, el sorteo del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos inicia a las 10:45 horas.
Premios de la Lotería de Boyacá
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá, porque podrías ser uno de los ganadores si logras acertar los números que salen en las bolillas. ¡Mucha suerte!
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
Estadísticas de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá cuenta con una estadística este 2025. El análisis logró revelar cuáles son los números que más han salido en los juegos que se realizan todos los sábados. A continuación, te diremos cuáles son los dígitos más frecuentes del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos.
- Número que más han salido del Premio Mayor: 5, 9, 7 y 2
¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?
Para jugar a la Lotería de Boyacá, solo tienes que adquirir un billete que contiene una combinación de cuatro números y una serie de tres dígitos. El objetivo es acertar estas cifras para ganar el Premio Mayor u otros premios secundarios (secos) y aproximaciones.
- 1
Horóscopo del sábado 20 de diciembre: predicciones gratis de Josie Diez Canseco según tu signo
- 2
Resultados Sinuano Noche EN VIVO de HOY, viernes 19 de diciembre: números ganadores del último sorteo
- 3
Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 20 de diciembre: números ganadores del Premio Mayor y a qué hora juega
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90