Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 20 de diciembre: números ganadores del Premio Mayor y a qué hora juega

La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de diciembre, tiene un Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Miles de ciudadanos que participan en el sorteo 4603 buscan ganar el juego, si eres uno de ellos, y quieres conocer los últimos resultados, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 13 de diciembre

El número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 13 de diciembre fue 4427 y tuvo una serie de 150. Solo una persona logró ganar los 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Felicidades!

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo todos los sábados de cada semana. El juego comienza a las 10:30 de la noche (Hora Colombia). Sin embargo, el sorteo del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos inicia a las 10:45 horas.

Premios de la Lotería de Boyacá

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá, porque podrías ser uno de los ganadores si logras acertar los números que salen en las bolillas. ¡Mucha suerte!

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con una estadística este 2025. El análisis logró revelar cuáles son los números que más han salido en los juegos que se realizan todos los sábados. A continuación, te diremos cuáles son los dígitos más frecuentes del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos.

Número que más han salido del Premio Mayor: 5, 9, 7 y 2

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Para jugar a la Lotería de Boyacá, solo tienes que adquirir un billete que contiene una combinación de cuatro números y una serie de tres dígitos. El objetivo es acertar estas cifras para ganar el Premio Mayor u otros premios secundarios (secos) y aproximaciones.