0

Lotería del Cauca de hoy, sábado 20 de diciembre: resultados y números ganadores del premio mayor

Revisa los resultados del último sorteo de la Lotería del Cauca de hoy, sábado 20 de diciembre del 2025. AQUÍ podrás acceder a toda la información del juego.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo de Lotería del Cauca del sábado 20 de diciembre.
Revisa los resultados del último sorteo de Lotería del Cauca del sábado 20 de diciembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Lotería del Cauca te invita a vivir la emoción y la ilusión este sábado 20 de diciembre de 2025 con su tradicional sorteo, en el que tú también puedes ser uno de los próximos afortunados ganadores. Participar es sencillo, solo debes comprar tu billete y AQUÍ podrás ver los resultados del último juego.

Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 19 de diciembre 2025.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 19 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Resultado de la Lotería de la Cauca del sábado 13 de diciembre

El resultado de la Lotería del Cauca del sábado 13 de diciembre de 2025 tuvo como número ganador del premio mayor el 8706 de la serie 017, que se llevó un premio de $8.000 millones de pesos colombianos.

Lotería de la Cauca

Boleto ganador de la Lotería del Cauca del 13 de diciembre del 2025.

¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados por la noche, y el sorteo principal comienza alrededor de las 11:00 p.m. (hora de Colombia) durante su transmisión oficial, donde se anuncian el premio mayor y los premios secundarios.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

El premio mayor de la Lotería del Cauca en sus sorteos ordinarios es de $8.000 millones de pesos colombianos, el cual se entrega al número y serie que resultan ganadores en cada sorteo semanal.

Plan de premios de la Lotería del Cauca

  • 1 premio mayor: $ 8.000.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 2 secos: $100.000.000
  • 3 secos: $ 50.000.000
  • 29 secos: $ 10.000.000

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

Para cobrar un premio de la Lotería del Cauca debes seguir un proceso que varía según el monto que ganaste. Si tu premio es menor o corresponde a aproximaciones o premios pequeños, puedes reclamarlo directamente en distribuidores autorizados de la lotería, presentando el billete o fracción ganadora en buen estado.

Para premios superiores a $2 360 000, la Lotería del Cauca exige que te presentes en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca en Popayán con el billete original premiado, tu cédula de ciudadanía y el certificado del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo del sábado 20 de diciembre: predicciones gratis de Josie Diez Canseco según tu signo

  2. Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de diciembre: RESULTADOS del último sorteo y números ganadores del PREMIO MAYOR

  3. Resultados Sinuano Noche EN VIVO de HOY, viernes 19 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano