Lotería del Cauca de HOY, sábado 13 de diciembre: resultados y premio mayor del último sorteo
La Lotería del Cauca vuelve con un emocionante sorteo que pone en juego el premio mayor de $8.000 millones de pesos. Revisa AQUÍ a qué hora juega y estadisticas.
La Lotería del Cauca vivirá un emocionante sorteo este sábado 13 de diciembre y se convierte en la oportunidad ideal para tentar a la suerte y llevarte uno de sus atractivos premios. Con solo adquirir tu billete, ya estarás participando en un juego tradicional que cada semana cambia la vida de miles de colombianos.
¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?
La Lotería del Cauca se juega todos los sábados por la noche en Colombia, con el sorteo principal y la transmisión de los resultados aproximadamente a las 11:00 p.m. (hora local), momento en el que se anuncian el premio mayor y los premios secundarios.
Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 6 de diciembre
El sábado 6 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo 2588 de la Lotería del Cauca, y el número ganador del premio mayor fue el 2336, de la serie 213, que se llevó el gran premio mayor de 8 000 millones de pesos colombianos.
Números ganadores de la Lotería del Cauca del sábado 6 de diciembre 2025.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería del Cauca?
El premio mayor de la Lotería del Cauca es de 8.000 millones de pesos colombianos, monto que se entrega al billete ganador del premio principal en cada sorteo semanal que se realiza los sábados por la noche.
Plan de premios de la Lotería del Cauca
- 1 premio mayor: $ 8.000.000.000
- 1 seco: $ 300.000.000
- 1 seco: $ 200.000.000
- 2 secos: $100.000.000
- 3 secos: $ 50.000.000
- 29 secos: $ 10.000.000
- 1
