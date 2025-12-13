- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de diciembre: últimos números ganadores del sorteo colombiano
Mira los últimos resultados del Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de diciembre y coteja su ganaste uno de los premios de la lotería.
HOY, sábado 13 de diciembre, el Sinuano Día y Noche están realizando un nuevo sorteo a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de ambas ediciones, así como a qué hora inicia el juego, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!
Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de diciembre en vivo: resultados
¡Bienvenidos!
Este sábado 13 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el viernes 12 de diciembre?
El Sinuano Día tuvo como número ganado la cifra 6929 - 1; mientras que el Sinuano Noche logró tener una cifra de ----. ¡Felicidades a los participantes que ganaron los premios que ofrece la lotería!
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido de lunes a viernes. El primer sorteo realiza su juego a las 2:30 de la tarde; mientras que el último comienza a las 10:30 de la noche, pero este último tiene variaciones en su juego los días festivos y domingos, ya que empieza a las 8:30 de la noche.
Premios del Sinuano Día y Noche
El Sinuano Día y Noche cuenta con una serie de premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer cuáles son los montos que puedes llegar a ganar, entonces revisa el siguiente listado.
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Estadísticas del Sinuano Día y Noche
Para tener mayor probabilidad de ganar los premios, entonces debes saber que existen estadísticas del Sinuano Día y Noche. A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han salido en los sorteos que realiza esta conocida lotería de Colombia.
SINUANO DÍA
- 3 - 607 veces
- 4 - 595 veces
- 3 - 585 veces
- 2 - 618 veces
SINUANO NOCHE
- 1 - 15 veces
- 6 y 0 - 12 veces cada uno
- 9 - 16 veces
- 8 - 17 veces
- 4 - 16 veces
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90