Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de diciembre: últimos números ganadores del sorteo colombiano

HOY, sábado 13 de diciembre, el Sinuano Día y Noche están realizando un nuevo sorteo a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de ambas ediciones, así como a qué hora inicia el juego, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de diciembre en vivo: resultados 09:40 ¡Bienvenidos! Este sábado 13 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el viernes 12 de diciembre?

El Sinuano Día tuvo como número ganado la cifra 6929 - 1; mientras que el Sinuano Noche logró tener una cifra de ----. ¡Felicidades a los participantes que ganaron los premios que ofrece la lotería!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido de lunes a viernes. El primer sorteo realiza su juego a las 2:30 de la tarde; mientras que el último comienza a las 10:30 de la noche, pero este último tiene variaciones en su juego los días festivos y domingos, ya que empieza a las 8:30 de la noche.

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche cuenta con una serie de premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer cuáles son los montos que puedes llegar a ganar, entonces revisa el siguiente listado.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Para tener mayor probabilidad de ganar los premios, entonces debes saber que existen estadísticas del Sinuano Día y Noche. A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han salido en los sorteos que realiza esta conocida lotería de Colombia.

SINUANO DÍA

3 - 607 veces

4 - 595 veces

3 - 585 veces

2 - 618 veces

SINUANO NOCHE