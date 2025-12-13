0
EN VIVO
Barcelona vs Osasuna por LaLiga

Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de diciembre: últimos números ganadores del sorteo colombiano

Mira los últimos resultados del Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de diciembre y coteja su ganaste uno de los premios de la lotería.

Roxana Aliaga
Resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 12 de diciembre.
Resultados del Sinuano Día y Noche del sábado 12 de diciembre. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
COMPARTIR

HOY, sábado 13 de diciembre, el Sinuano Día y Noche están realizando un nuevo sorteo a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de ambas ediciones, así como a qué hora inicia el juego, solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 12 de diciembre.

PUEDES VER: ¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el viernes 12 de diciembre?

Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de diciembre en vivo: resultados

09:40
13/12/2025

¡Bienvenidos!

Este sábado 13 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el viernes 12 de diciembre?

El Sinuano Día tuvo como número ganado la cifra 6929 - 1; mientras que el Sinuano Noche logró tener una cifra de ----. ¡Felicidades a los participantes que ganaron los premios que ofrece la lotería!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido de lunes a viernes. El primer sorteo realiza su juego a las 2:30 de la tarde; mientras que el último comienza a las 10:30 de la noche, pero este último tiene variaciones en su juego los días festivos y domingos, ya que empieza a las 8:30 de la noche.

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche cuenta con una serie de premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer cuáles son los montos que puedes llegar a ganar, entonces revisa el siguiente listado.

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Para tener mayor probabilidad de ganar los premios, entonces debes saber que existen estadísticas del Sinuano Día y Noche. A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han salido en los sorteos que realiza esta conocida lotería de Colombia.

SINUANO DÍA

  • 3 - 607 veces
  • 4 - 595 veces
  • 3 - 585 veces
  • 2 - 618 veces

SINUANO NOCHE

  • 1 - 15 veces
  • 6 y 0 - 12 veces cada uno
  • 9 - 16 veces
  • 8 - 17 veces
  • 4 - 16 veces
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco para HOY, sábado 13 de diciembre: acertadas predicciones según tu signo

  2. Lotería de Boyacá HOY, sábado 13 de diciembre: RESULTADOS, premio mayor y ganadores del ÚLTIMO SORTEO 4602

  3. Horóscopo del viernes 12 de diciembre: tarot y predicciones de Josie

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano