Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 13 de diciembre: números ganadores del último sorteo y Premio Mayor

La Lotería de Boyacá es uno de los juegos más populares de Colombia y HOY, sábado 13 de diciembre, está que realiza un nuevo sorteo a favor de sus participantes. Este tradicional sorteo cuenta con un Premio Mayor de 15,000 millones de pesos y comienza a las 10:30 p.m. Si quieres ver los números ganadores de la edición 4602, solo tienes que revisas las próximas líneas.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre

Las personas deben saber que los resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre fue 4631 y tuvo como serie el número 002. Solo un participante logró ganar el Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

Todos los sábados se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá y cada edición comienza a las 10:30 de la noche (Hora Colombia), pero el sorteo del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos inicia a las 10:45.

Premios de la Lotería de Boyacá

Revisa cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá, porque puedes ganar uno de ellos. Recuerda que para acceder a ellos tienes que tener los números marcados por las bolillas.

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

Lotería de Boyacá EN VIVO HOY: ¿Cómo ver el sorteo 4602?

Si quieres ver el sorteo de la Lotería de Boyacá EN VIVO, solo tienes que sintonizar el canal de YouTube 7Noticias o ver por televisión la señal del Canal 13. Todos los sorteos son transmitidos y cotejados por un notario.

Estadística de la Lotería de Boyacá

Existe una estadística de la Lotería de Boyacá, ya que hay varios números que han salido en más de una oportunidad este 2025. A continuación te diremos cuáles son los dígitos más frecuentes del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos.