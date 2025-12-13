- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 13 de diciembre: números ganadores del último sorteo y Premio Mayor
AQUÍ podrás ver los últimos resultados de la Lotería de Boyacá HOY, 13 de diciembre. Coteja los números ganadores de los 15,000 millones de pesos.
La Lotería de Boyacá es uno de los juegos más populares de Colombia y HOY, sábado 13 de diciembre, está que realiza un nuevo sorteo a favor de sus participantes. Este tradicional sorteo cuenta con un Premio Mayor de 15,000 millones de pesos y comienza a las 10:30 p.m. Si quieres ver los números ganadores de la edición 4602, solo tienes que revisas las próximas líneas.
Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre
Las personas deben saber que los resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre fue 4631 y tuvo como serie el número 002. Solo un participante logró ganar el Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
Todos los sábados se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá y cada edición comienza a las 10:30 de la noche (Hora Colombia), pero el sorteo del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos inicia a las 10:45.
Premios de la Lotería de Boyacá
Revisa cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá, porque puedes ganar uno de ellos. Recuerda que para acceder a ellos tienes que tener los números marcados por las bolillas.
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
Lotería de Boyacá EN VIVO HOY: ¿Cómo ver el sorteo 4602?
Si quieres ver el sorteo de la Lotería de Boyacá EN VIVO, solo tienes que sintonizar el canal de YouTube 7Noticias o ver por televisión la señal del Canal 13. Todos los sorteos son transmitidos y cotejados por un notario.
Estadística de la Lotería de Boyacá
Existe una estadística de la Lotería de Boyacá, ya que hay varios números que han salido en más de una oportunidad este 2025. A continuación te diremos cuáles son los dígitos más frecuentes del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos.
- Número que más han salido del Premio Mayor: 5, 9, 7 y 2
- 1
Horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco para HOY, sábado 13 de diciembre: acertadas predicciones según tu signo
- 2
Sinuano Noche HOY, viernes 12 de diciembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
- 3
Lotería de Boyacá HOY, sábado 13 de diciembre: RESULTADOS, premio mayor y ganadores del ÚLTIMO SORTEO 4602
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90