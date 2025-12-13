Lotería de Boyacá HOY, sábado 13 de diciembre: RESULTADOS, premio mayor y ganadores del ÚLTIMO SORTEO 4602

Hoy puede ser tu día de la suerte gracias a la Lotería de Boyacá, que regresa a Colombia este sábado 13 de diciembre del 2025. En esta edición 4602 se ofrece un premio mayor de $15.000 millones de pesos y secos. En esta nota te compartimos los resultados EN VIVO, estadística y toda la información para incrementar las chances de ganar.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá sábado 6 de diciembre del 2025?

El número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre de 2025 fue el 4632 de la serie 002, que resultó ser el ganador del premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos.

Resultado del sorteo Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre 2025.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá en Colombia se juega todos los sábados por la noche, con el sorteo principal programado aproximadamente desde las 10:30 p.m. hora local de Colombia, pero la transmisión del premio mayor suele ocurrir alrededor de las 10:40 p.m. a 10:45 p.m. (hora local).

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

15.000 millones de pesos 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1.000 millones de pesos 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

400 millones de pesos 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

300 millones de pesos 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

100 millones de pesos 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

50 millones de pesos 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

20 millones de pesos 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 13 de diciembre es de 15.000 millones de pesos colombianos por billete, que corresponde al principal premio que se entrega a quien acierta el número y la serie ganadora.

¿Dónde comprar mi boleto para la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar tu boleto para la Lotería de Boyacá en los puntos de venta autorizados, incluyen como puntos Baloto, Puntos Gana, máquinas LottiRed y Sipaga, Paga Todo Bogotá, JER Boyacá y Amazonas, entre otros. También tienes la opción de comprar tu billete en línea a través de canales digitales como LottiRed o Loticolombia.