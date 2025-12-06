Lotería de Boyacá HOY, sábado 6 de diciembre: RESULTADOS, números ganadores y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO 4601

Este sábado 6 de diciembre del 2025, puede cambiar tu vida gracias a la Lotería de Boyacá. Este popular sorteo de Colombia pone en juego el premio mayor de $15.000 millones, además, te anima a participar del sorteo Unifraccional de hoy. En esta nota podrás seguir EN VIVO el chance para ver los resultados y números ganadores.

¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre?

El sábado 29 de noviembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 4600 de la Lotería de Boyacá y las bolillas del premio mayor que cayeron son:

Número: 0017

Serie: 271

Resultados del último sorteo Lotería de Boyacá del sábado 29 de noviembre.

¿Qué es el sorteo Unifraccional de la Lotería de Boyacá?

El sorteo unifraccional, que se llevará a cabo este 6 de diciembre, significa que el billete se vende en fracciones individuales, es decir, en "una fracción" en lugar de billete entero de varias fracciones. Esa modalidad permite participar en el sorteo con una sola fracción del billete, lo que reduce el costo de entrada por persona.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Para jugar la Lotería de Boyacá, solo necesitas adquirir una fracción o billete completo en un punto autorizado físico o en plataformas de venta en línea de Colombia, conservarlo en buen estado y verificar los resultados tras el sorteo.

Compra tu billete o fracción y elige tus números

Conserva tu billete

Espera el sorteo

Verifica los resultados

Reclama tu premio

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de Lotería de Boyacá corresponde a 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo. Si ganas con un billete completo, ese monto bruto representa la máxima recompensa del sorteo; al descontar impuestos, el premio neto ronda los 9.960 millones.

Premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de diciembre.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá