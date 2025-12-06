Resultados de la Lotería del Cauca HOY, sábado 6 de diciembre: números ganadores y premio mayor

La Lotería del Cauca realiza cada semana su tradicional sorteo y este sábado, 6 de diciembre, regresa con una nueva edición, en el que miles de jugadores participarán por la oportunidad de llevarse el premio mayor y una amplia variedad de premios secos. En esta nota podrá acceder a más información para incrementar sus oportunidades de ganar.

¿Qué cayó en la Lotería del Cauca el 29 de noviembre?

El premio mayor de la Lotería del Cauca del 29 de noviembre lo obtuvo el billete con número 1790, serie 274. Según el plan de premios oficial, ese sorteo puso en juego 8.000 millones de pesos colombianos como premio mayor.

Resultados del último sorteo de la Lotería del Cauca del sábado 6 de diciembre.

Estadística de la Lotería del Cauca

La estadística de números que más caen en la Lotería del Cauca se basa en la revisión de resultados históricos para identificar cuáles son las combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en los sorteos recientes. Conoce las bolillas que más caen:

Para la primera cifra : 2 (71), 6 (69), 8 (68)

: En la tercera cifra: 5 (67), 7 (63), 3 (63)

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca tiene un premio mayor en 8.000 millones de pesos colombianos. Este monto representa la suma completa que se puede ganar al acertar el billete ganador en ese sorteo.

Plan de premios de la Lotería del Cauca