Horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre según Josie: tarot y predicciones GRATIS AQUÍ

El horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, se presenta como una jornada de transición. Luego de los días festivos, los astros marcan un momento ideal para evaluar decisiones recientes y ordenar ideas que quedaron en segundo plano. Josie Diez Canseco señala que es un buen día para ajustar planes sin presión.

En lo emocional, el día favorece conversaciones tranquilas y gestos sencillos que fortalecen vínculos. No se trata de avanzar rápido, sino de entender qué merece continuidad y qué conviene dejar atrás antes de cerrar la última semana del año.

Horóscopo del viernes 26 de diciembre de 2025, según Josie

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida sentimental será intensa, dejarás de lado compromisos para estar con esa persona. Demostrarás tu capacidad y estarás muy consciente de tu talento, hoy exigirás lo que mereces. Un nuevo negocio se presentara en tu camino.

Número de suerte, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una sensación de insatisfacción te invadirá, no tomes decisiones precipitadas, mantén la calma. Laboralmente, hoy tu perseverancia servirá de ejemplo, mas adelante cosecharas todos los logros que te mereces, tu esfuerzo será compensado.

Número de suerte, 11.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Sentirás gran necesidad de cariño, para tenerlo te dejarás llevar por tus emociones. En tu tiempo libre buscarás mejorar tu economía, trabajarás muy duro pero valdrá la pena el esfuerzo, obtendrás la seguridad que buscabas.

Número de suerte, 15.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy los malentendidos quedarán en el pasado, el amor y las consideraciones mejorarán mucho. Te sentirás listo para asumir mayores responsabilidades y te esforzarás por alcanzar un mejor puesto laboral, se perseverante.

Número de suerte, 7.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu generosidad no te permite guardar rencor, hablarás con esa persona y olvidarás las ofensas.Con ayuda familiar saldarás deudas atrasadas, un nuevo trabajo esta por llegar esta vez lograras que todos vean tu capacidad para los negocios.

Número de suerte, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Cambios positivos en tu forma de ver la vida te permitirá entregar tus sentimientos sin temores. Recurrirás a tu creatividad y encanto personal para concretar tus planes de hoy, alguien se dará cuenta de tus habilidades y te obrera un nuevo negocio.

Número de suerte, 9.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Soñarás despierto con la posibilidad de obtener un amor, hoy tu trato hacia esa persona cambiará. Surgirán propuestas inesperadas que te abrirán un nuevo panorama laboral, las mejoras irán llegando con el tiempo, ten paciencia.

Número de suerte, 18.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Sufrirás por un engaño y te aislarás para pensar, después tomarás una decisión. Una situación complicada te preocupará, pero gracias a tu intuición encontrarás la solución a todos tus problemas, Un nuevo proyecto te abrirá mejores caminos.

Número de suerte, 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Valoras tu independencia y no te dejarás presionar por nada, hoy lograrás que esa persona te comprenda. Te asesorarás bien y lograrás agilizar trámites que se estaban demorando, un cambio de planes te abrirá más puertas a nivel económico.

Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Derrocharás seguridad y encanto, tendrás a todos a tus pies, disfrutarás siendo el centro de atención. Recibirás interesantes propuestas, conversarás con alguien que te sabrá orientar y tomarás una buena decisión, mejorara tu economía.

Número de suerte, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Las actitudes de la persona que te interesa te decepcionarán, hoy te darás cuenta que no te conviene. Situaciones injustas harán aflorar tu rebeldía y dejarás en claro tu posición, ten paciencia mas adelante valoraran tu trabajo.

Número de suerte, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estarás sensual y romántico, hoy tu imaginación harán especiales tus momentos de amor. Tu originalidad y empeño te harán destacar, a pesar de tus logros no te sentirás satisfecho y empezarás con nuevos proyectos.