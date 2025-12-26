- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, sábado 27 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este sábado 27 de diciembre. Tenemos grandes duelos en la Premier League, Serie A y Copa Africana de Naciones.
Este sábado 27 de diciembre tenemos una importante programación de partidos en vivo dentro de las principales ligas del mundo. Tenemos fútbol desde la Premier League, Serie A y Copa Africana de Naciones. Para ello, aquí te dejamos la agenda completa junto a los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:30
|Nottingham Forest vs Manchester City
|ESPN, Disney+
|10:00
|Burnley vs Everton
|ESPN, Disney+
|10:00
|West Ham United vs Fulham
|Disney+, Zapping
|10:00
|Brentford vs AFC Bournemouth
|Disney+
|10:00
|Liverpool vs Wolverhampton
|Disney+
|10:00
|Arsenal vs Brighton
|Disney+, Zapping
|12:30
|Chelsea vs Aston Villa
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Parma vs Fiorentina
|Disney+, Zapping
|9:00
|Lecce vs Como
|ESPN2, Disney+
|9:00
|Torino vs Cagliari
|Disney+
|12:00
|Udinese vs Lazio
|ESPN2, Disney+
|14:45
|Pisa vs Juventus
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Famalicão vs Estrela
|GolTV, GOLTV Play
|15:30
|Estoril vs Alverca
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Taça de Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Lusitano Évora 1911 vs Fafe
|Win Sports, Win Play
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:30
|Benin vs Botswana
|Win+ Futbol
|10:00
|Senegal vs Congo DR
|Claro Sports, Win Sports
|12:30
|Uganda vs Tanzania
|Win+ Futbol
|15:00
|Nigeria vs Tunez
|Claro Sports, Win Sports
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
