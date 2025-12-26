0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 27 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este sábado 27 de diciembre. Tenemos grandes duelos en la Premier League, Serie A y Copa Africana de Naciones.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 27 de diciembre
Programación de partidos en vivo para este sábado 27 de diciembre
Este sábado 27 de diciembre tenemos una importante programación de partidos en vivo dentro de las principales ligas del mundo. Tenemos fútbol desde la Premier League, Serie A y Copa Africana de Naciones. Para ello, aquí te dejamos la agenda completa junto a los horarios y canales de transmisión.

PUEDES VER: ¿Llega a Universitario? Independiente del Valle negocia salida de su figura: "Claudio Spinelli..."

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
7:30Nottingham Forest vs Manchester CityESPN, Disney+
10:00Burnley vs EvertonESPN, Disney+
10:00West Ham United vs FulhamDisney+, Zapping
10:00Brentford vs AFC BournemouthDisney+
10:00Liverpool vs WolverhamptonDisney+
10:00Arsenal vs BrightonDisney+, Zapping
12:30Chelsea vs Aston VillaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Parma vs FiorentinaDisney+, Zapping
9:00Lecce vs ComoESPN2, Disney+
9:00Torino vs CagliariDisney+
12:00Udinese vs LazioESPN2, Disney+
14:45Pisa vs JuventusDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Famalicão vs EstrelaGolTV, GOLTV Play
15:30Estoril vs AlvercaGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Taça de Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Lusitano Évora 1911 vs FafeWin Sports, Win Play

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
7:30Benin vs BotswanaWin+ Futbol
10:00Senegal vs Congo DRClaro Sports, Win Sports
12:30Uganda vs TanzaniaWin+ Futbol
15:00Nigeria vs TunezClaro Sports, Win Sports

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

