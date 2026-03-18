ALERTA ROJA en Walmart de Oneonta: arrestan a mujer por ROBAR "botín" de alto valor

Una mujer fue detenida tras presuntamente sustraer más de US$1.000 en mercancía de un Walmart en Oneonta, Nueva York, en un incidente que ha generado atención local. Las autoridades indicaron que el hecho involucró artículos para el hogar y de jardinería, y que la sospechosa fue capturada en un restaurante cercano.

Una mujer fue arrestada por robar $1,000 en un Walmart de Oneonta.

Mujer es arrestada por robar $1,000 en Walmart de Oneonta

Según reportes oficiales, los hechos ocurrieron el 15 de marzo, cuando agentes de la policía estatal de Nueva York respondieron a una llamada por un posible robo en el Walmart ubicado en la carretera estatal 23 en Oneonta. La mujer, identificada por las autoridades como Sherry A. Ashmore, de 54 años y residente de Laurens, presuntamente colocó productos en su carrito de compras, pasó por las cajas sin pagar y salió de la tienda con la mercancía.

El personal de seguridad del supermercado intentó detenerla fuera del establecimiento, pero Ashmore "salió corriendo", según informó WKTV NEWSChannel2, citando a las autoridades.

Persecución termina en arresto y cargos

Tras huir del Walmart, los agentes localizaron a Ashmore en un Burger King cercano, donde fue arrestada por las autoridades estatales. Fue acusada de hurto mayor, un delito grave debido al valor de los artículos supuestamente robados.

Después de su detención, Ashmore fue liberada bajo citación y se espera que comparezca ante el Tribunal Municipal de Oneonta el 19 de mayo, según reporta WKTV NEWSChannel2.