ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Gobierno de TRUMP RECALIBRA su plan de deportaciones masivas, ¿qué significa?

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, estaría ajustando su estrategia migratoria en materia de deportaciones, adoptando un enfoque menos visible, pero manteniendo objetivos ambiciosos respecto de los inmigrantes indocumentados. Según información citada por Telemundo 48, la actual gestión del Departamento de Seguridad Nacional busca reducir la exposición mediática de las operaciones del ICE, sin frenar el endurecimiento de la política migratoria en el país.

El gobierno de Trump recalibra su plan de deportaciones masivas: ¿qué implica?

De acuerdo con un reporte de Telemundo 48, el senador Markwayne Mullin habría impulsado un cambio en la narrativa sobre la política migratoria de Estados Unidos, alejándose de las acciones de alto impacto mediático que caracterizaron etapas anteriores del gobierno de Trump. El funcionario aseguró en declaraciones recientes: "Seguimos haciendo cumplir las leyes de inmigración. Seguimos deportando a personas indocumentadas que no deberían estar aquí", lo que reafirma que la agenda de deportaciones continúa activa, aunque con menor visibilidad pública.

Este giro ocurre tras una etapa en la que los operativos masivos en ciudades gobernadas por demócratas generaron fuertes tensiones sociales, protestas y una amplia cobertura mediática. Ahora, la estrategia apunta a reducir el ruido político mientras se mantiene la ejecución de políticas contra la inmigración irregular.

El gobierno republicano parece estar ajustando su estrategia en relación con una política clave.

Inmigrantes indocumentados en EE. UU.: disminuyen las redadas visibles, pero se mantienen los mismos objetivos de deportación

Pese al cambio de imagen, las cifras muestran que el sistema migratorio sigue en expansión. Datos citados por Telemundo 48 revelan que las detenciones del ICE disminuyeron recientemente, al pasar de cerca de 72,000 personas bajo custodia a aproximadamente 58,000 en las últimas semanas.

Sin embargo, los planes oficiales del Gobierno de Trump siguen siendo contundentes: el ICE proyecta la deportación de hasta 1 millón de personas en el actual ciclo fiscal y el siguiente, una cifra significativamente mayor que las más de 440,000 expulsiones registradas el año anterior.

En paralelo, la Casa Blanca sostiene que no existe un cambio de rumbo. Su portavoz, Abigail Jackson, afirmó que la prioridad sigue siendo la expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales que representen un riesgo para la seguridad. Expertos citados por Telemundo 48 advierten que el país estaría construyendo un sistema migratorio de gran escala. "Están trabajando para construir, realmente, un sistema colosal", señaló la investigadora Doris Meissner, del Migration Policy Institute.

Mientras tanto, sectores conservadores presionan para endurecer aún más las medidas, al proponer controles laborales, auditorías empresariales y restricciones financieras para desalentar la permanencia de inmigrantes sin estatus legal. El debate sobre la deportación de migrantes en Estados Unidos continúa, con una administración que, aunque menos visible en sus operativos, mantiene intacta su estrategia migratoria de línea dura.