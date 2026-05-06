ALERTA MÁXIMA en una tienda Walmart: clientes habrían entregado, SIN SABERLO, los números de sus tarjetas y sus PIN a ladrones, ¿cómo ocurrió?

En 2024 y 2025, una investigación en el oeste del estado de Nueva York reveló un esquema de fraude que afectó a clientes de una tienda Walmart en Estados Unidos, específicamente en el condado de Erie. Allí, delincuentes lograron obtener datos bancarios de usuarios sin que estos lo notaran mientras pagaban en cajas de autoservicio. El caso, difundido por el Erie Times-News, encendió las alertas sobre la seguridad de los sistemas de pago de la cadena en Estados Unidos.

Entre 2024 y 2025, clientes de Walmart en Erie expusieron sin saberlo los datos de sus tarjetas y PIN al usar los escáneres de pago.

Cuatro personas fueron acusadas de instalar dispositivos para clonar tarjetas en las cajas de un Walmart en Erie

El fraude ocurrió en una tienda de Walmart en Estados Unidos, ubicada en 2711 Elm St., en la ciudad de Erie, donde los clientes utilizaron terminales de pago manipuladas con dispositivos de clonación instalados por los responsables. Sin saberlo, ingresaron los datos de sus tarjetas, incluidos en algunos casos los PIN, directamente en estos sistemas intervenidos.

De acuerdo con la investigación citada por el Erie Times-News, los ataques estuvieron dirigidos principalmente a tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT), lo que permitió a los delincuentes sustraer al menos 38.000 dólares a unas 80 personas identificadas hasta el momento. Sin embargo, las autoridades advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

Según la investigación policial difundida por el medio, "los dispositivos fueron descubiertos en diciembre de 2024 y abril de 2025", lo que evidenció que el esquema operó durante meses dentro de la tienda sin ser detectado.

Investigación en Walmart en EE. UU.: arrestos, cámaras de seguridad y modus operandi de una red de fraude

La investigación, liderada por el detective James Becker, de la policía de Erie, permitió reconstruir el modus operandi gracias a las cámaras de seguridad instaladas en una tienda Walmart en Estados Unidos. Según explicó el oficial al Erie Times-News, los sospechosos manipulaban los terminales de pago e incluso retiraban las bandas de seguridad rojas colocadas por la tienda como medida preventiva.

"Walmart colocó las tiras alrededor de las terminales como medida de seguridad", detalla el informe policial citado por el medio, ya que su ausencia alertaba sobre una posible intervención del sistema. Las grabaciones muestran cómo los implicados instalaron dispositivos de clonación en los puntos de autoservicio, retirando previamente las bandas de seguridad y regresando posteriormente para concretar compras con tarjetas comprometidas.

La investigación derivó en cargos contra cuatro personas: Remus Rosu (30), Louisa Unguru (25), Constantin P. Giurebe y Cosmin L. Cretu (28). Todos enfrentan acusaciones por delitos relacionados con fraude y uso de dispositivos de acceso. Según el Erie Times-News, tres de ellos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Orchard Park, Nueva York, mientras que el cuarto sospechoso podría encontrarse en el área de Chicago.

El caso sigue abierto y las autoridades no descartan la existencia de nuevas víctimas en una tienda de Walmart en Estados Unidos, lo que mantiene en alerta tanto a los consumidores como a las fuerzas de seguridad.