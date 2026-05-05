¡Mucha atención! Recientemente, la Policía local confirmó el inicio de una investigación exhaustiva. Esto, luego de un incendio intencionado que afectó la sección de bebés de una tienda Walmart en Filadelfia, EE. UU. Las autoridades buscan esclarecer los hechos y dar con el responsable de este acto delictivo. Aquí, todo lo que se sabe.

Walmart: hombre incendió la sección de bebés; gerente consternado se pronuncia tras incidente

'NBC Philadelphia' y otros portales web señalaron que, el último domingo 3 de mayo, se registró un incendio en la tienda Walmart ubicada en 1675 South Christopher Columbus Boulevard. Alrededor de las 8.25 p. m., un subgerente recibió la alerta sobre el siniestro en la sección de bebés.

Walmart: hombre incendió la sección de bebés; gerente consternado se pronuncia tras incidente.

Con información proporcionada por la Policía, se conoció que el gerente de la tienda observó llamas y humo en el área afectada. Rápidamente, pudo actuar y extinguir el fuego con un extintor disponible en la tienda, con lo que evitó que se propagara a los pasillos adyacentes.

Según los informes, los bomberos y los servicios de emergencia llegaron de inmediato al lugar para asegurar la zona y garantizar la protección de clientes y empleados, sin que se reportaran heridos. Por su parte, los investigadores han precisado hasta el momento que el incendio fue provocado de manera intencionada, por lo que fue clasificado como un incendio premeditado.

¿Qué se sabe sobre el responsable de este incidente?

Con relación a este hecho, y a pesar de que los investigadores han analizado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, no se ha logrado identificar a ningún sospechoso ni se ha podido revelar ningún dato al respecto.

Hasta el momento, la Policía local mantiene activa la investigación para esclarecer los hechos.