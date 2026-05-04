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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ocho personas son DETENIDAS en protesta tras arresto del ICE a nigeriano
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la persona detenida por el ICE aparentemente se quedó en el país más tiempo del permitido en su visa.
¡Atención, inmigrantes! Recientemente, nueve individuos fueron arrestados, esto luego de una manifestación en contra del ICE que se llevó a cabo frente al Centro Médico Wyckoff Heights en el barrio de Brooklyn en Nueva York, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). ¿Qué más se sabe sobre este incidente que se registró el último sábado 2 de mayo en horas de la noche?
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Alerta, inmigrantes en EE. UU.: ocho personas son detenidas en protesta tras arresto del ICE a nigeriano
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impactó a la comunidad al confirmar a ‘ABC News’ que, hace días, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Chidozie Wilson Okeke, un nigeriano que, según los informes, ya había sido aprehendido anteriormente por delitos de agresión y posesión ilegal de sustancias controladas.
Alerta, inmigrantes en EE. UU.: ocho personas son detenidas en protesta tras arresto del ICE a nigeriano.
El sorpresivo anuncio del DHS señaló que, en esta detención, Okeke “empleó su automóvil como arma” en un intento presunto de embestir a los oficiales del ICE y “se tornó físicamente violento al intentar golpear a los oficiales con puños y codos”. Asimismo, según lo expuesto por el DHS, Okeke demandó “asistencia médica” luego de su arresto y fue llevado al Centro Médico Wyckoff Heights.
Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), precisó que los oficiales acudieron poco antes de las 22:30 del sábado a la zona, donde “diversos grupos estaban ocasionando desorden” en los alrededores del hospital. De acuerdo al comunicado, al llegar, “los oficiales notaron a muchas personas comportándose de manera caótica, interrumpiendo el tráfico de autos y bloqueando las salidas de emergencia” del hospital.
Luego de las múltiples advertencias verbales a este grupo, pidiéndoles que se dispersaran, la policía arrestó a nueve individuos, de los cuales ocho fueron detenidos y enfrentaron cargos por resistencia al arresto, obstrucción a la administración pública, conducta temeraria y daños a la propiedad. Asimismo, se confirmó un noveno individuo citado y liberado.
DHS reporta caos y daños en las calles tras protesta
Bajo este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que se registró varios automóviles del ICE que sufrieron daños durante la manifestación y un número no especificado de oficiales del ICE fue atacado por los protestantes, lo que causó lesiones leves a los oficiales.
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