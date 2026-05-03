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Jorge Araujo elogió a delantero que firmó con Universitario hasta 2028: "Importante"

Jorge Araujo, entrenador de Universitario de Deportes, se rindió en elogios ante delantero que jugará en el club crema hasta la temporada 2028.

Luis Blancas
Jorge Araujo se rindió en elogios ante delantero que firmó con Universitario hasta 2028
Jorge Araujo se rindió en elogios ante delantero que firmó con Universitario hasta 2028 | Composición: Líbero/ Liga 1
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Universitario de Deportes ganó por 4-1 a Juan Pablo II desde el Estadio Mansiche en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras finalizar el encuentro, Jorge Araujo, técnico del club crema, se rindió en elogios ante delantero que firmó con la escuadra merengue hasta fines del 2028: Estamos hablando de Edison Flores, quien marcó un doblete.

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Jorge Araujo se rindió en elogios ante delantero que firmó con Universitario hasta 2028

En la conferencia de prensa posterior al duelo ante Juan Pablo II, Araujo, entrenador de Universitario, fue consultado sobre el nivel mostrado por Flores, quien destacó en el encuentro al marcar dos goles.

Video: Jax Latin Media

Para el técnico, el delantero del conjunto merengue es, sin duda, un futbolista vital dentro del esquema, ya que suele aparecer en los momentos en que se le necesita para marcar goles.

Asimismo, Jorge Araujo destacó que Edison Flores tiene esa cualidad de saber definir cuando está frente al arco rival para así marcar gol a favor de Universitario de Deportes.

Jorge Araujo, técnico de Universitario, elogió a Edison Flores como futbolista importante para el club

Jorge Araujo, técnico de Universitario, elogió a Edison Flores como futbolista importante para el club

"Lo de Flores es parecido a lo de Valera. Son jugadores importantes para el equipo, que se le abra a uno la oportunidad nos alegra porque para eso trabaja. Edi cuando está de cara al arco finaliza un montón, así que estamos felices por él y todos", afirmó.

Edison Flores marcó doblete para Universitario contra Juan Pablo II

A los 23' y 24' del primer tiempo, Edison Flores apareció para abrir el marcador y anotar su doblete en el partido entre Universitario y Juan Pablo II. El popular Orejas registra su tercera anotación en 2026 y, poco a poco, gana confianza para ayudar a su equipo a conseguir el tetracampeonato.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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