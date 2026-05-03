Poder Judicial ordenó que Ferrari vaya a juicio oral por presunta corrupción en Universitario

Jean Ferrari, quien actualmente se desempeña como director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y fue administrador de Universitario de Deportes, tendrá que enfrentar un juicio oral luego de una resolución del Poder Judicial en el contexto de una investigación por presunta corrupción relacionada con 2019.

Poder Judicial envió a juicio oral a Jean Ferrari por presunta corrupción en Universitario

El proceso penal gira en torno al supuesto delito de negociación incompatible, en el que también está involucrado Harwill Arnulfo Moreno Bardales, exrepresentante de Sunat y expresidente de la Junta de Acreedores del club crema. Ambos son investigados por presuntas irregularidades en la designación de la administración temporal de Universitario.

Según la tesis del Ministerio Público, Moreno habría favorecido indebidamente a la empresa Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C. para que asumiera la administración del club en julio de 2019. La Fiscalía sostiene que, aprovechando su cargo en Sunat y su posición en la Junta de Acreedores, utilizó su mayoría de votos (55,11%) para imponer esa designación, pese a que la empresa no habría cumplido los requisitos establecidos por ley y registraba antecedentes de una gestión cuestionada.

Jean Ferrari se le atribuye ser cómplice primario del delito de negociación incompatible por presunta corrupción en Universitario en 2019

En el caso de Jean Ferrari, la Fiscalía lo señala como presunto cómplice primario del delito. Según la imputación, habría colaborado al asistir a reuniones en la Sunat junto a Héctor Jesús Leguía Puente, gerente de la empresa administradora, quien luego lo designó gerente deportivo de Universitario y, más adelante, administrador provisional de la institución.

Cabe recordar que, en una primera instancia, el caso había sido archivado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Lima. No obstante, la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó que el proceso continúe hasta juicio oral, donde se determinarán las eventuales responsabilidades penales de los acusados.

Además, el Poder Judicial dispuso que continúe el control de acusación y se emita el auto de enjuiciamiento, documento indispensable para remitir el expediente al juzgado que llevará adelante el juicio. Aunque esta etapa se reanudó en noviembre de 2025, hasta ahora no se habría formalizado ese paso.

Ferrari intentó que su caso fuera revisado por la Corte Suprema mediante un recurso de casación; sin embargo, la solicitud fue declarada inadmisible. Pese a ello, su defensa presentó después un recurso de queja para que el máximo tribunal vuelva a evaluar el expediente.

Este proceso judicial suma un nuevo foco de atención en el fútbol peruano por la relevancia de Ferrari en la FPF y su pasado reciente como uno de los principales dirigentes de Universitario. El juicio oral definirá finalmente si existió o no responsabilidad penal en los hechos investigados.