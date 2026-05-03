Palmeiras impacta al referirse a Sporting Cristal tras el empate de celestes: "Perú es el..."

Sporting Cristal se mentaliza en lo que será el encuentro ante Palmeiras, luego de su empate ante Cusco FC por la Liga 1 2026. El elenco celeste debe cambiar el chip para la Copa Libertadores 2026, sabiendo que tiene un duelo fundamental ante el Verdao en el Estadio Alejandro Villanueva. Ante este panorama, el actual subcampeón del torneo de la Conmebol publicó un artículo para referirse a los rimenses.

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Palmeiras se pronuncia sobre Sporting Cristal

A través de un artículo en su página web oficial, Palmeiras se refirió a los números que registra cada vez que ha visitado Perú para disputar un encuentro oficial de Copa Libertadores. El club considera que esas cifras son alentadoras, por lo que viajará a nuestro país con la convicción de firmar una gran actuación.

Palmeiras tiene previsto llegar a la capital peruana la noche de este domingo 3 de mayo, por lo que decidió difundir estas estadísticas entre sus aficionados para que recobren la confianza de cara al choque clave en Matute. El Verdao es segundo del grupo F con cinco unidades y ahora tendrá un duelo directo ante los celestes por el liderato.

"En Perú, Palmeiras ha ganado sus últimos cinco partidos contra equipos locales (Alianza Lima en 2018, Melgar en 2019, Universitario en 2021, Sporting Cristal en 2025 y nuevamente Universitario en 2025). Perú es el segundo país extranjero donde Palmeiras ha jugado más partidos (42 partidos, solo superado por Argentina con 47), y también es donde el club ha ganado más (28 victorias, seguido de México con 16) y ha marcado más goles (97, seguido de Argentina con 67).", se lee.

Palmeiras se pronuncia luego del empate de Sporting Cristal en Liga 1.

Recordemos que el encuentro entre Sporting Cristal y Palmeiras está pactado para el próximo martes 5 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Dicho cotejo de la Copa Libertadores 2026 iniciará a las 17.00 horas de Perú (19.00 horas de Brasil), con transmisión de ESPN y Disney Plus.