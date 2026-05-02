Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Palmeiras por partido de la Copa Libertadores

Sporting Cristal y Palmeiras protagonizarán uno de los encuentros más emocionantes de la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses son los líderes del Grupo F y buscan cobrarse la revancha en casa para quedar a un paso de alcanzar los octavos de final del torneo. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos cuál es el canal confirmado para el duelo.

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Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras

El duelo entre Sporting Cristal vs Palmeiras contará con la transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN para todo el territorio peruano y diversos países de Latinoamérica. De igual manera, el partido podrá ser sintonizado EN VIVO ONLINE por la aplicación de streaming de Disney Plus.

Por su parte, en Brasil la transmisión del encuentro irá por la señal de Paramount Plus. Cabe señalar que deberás tener una suscripción premium para ver este compromiso.

Sporting Cristal buscará su revancha ante Palmeiras tras caer 2-1 en la fecha 2.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores?

Estos son los canales a los que debes estar atento para ver el partido de Sporting Cristal vs Palmeiras en los distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Argentina: Disney Plus.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Chile: Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México: ESPN 2 y Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Panamá: ESPN 2 y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

¿Cómo llega Sporting Cristal al duelo con Palmeiras?

Sporting Cristal viene atravesando una mejora en su rendimiento bajo el mando de Zé Ricardo. Sin embargo, el equipo también se ha mostrado irregular en los resultados obtenidos en la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el plano local está cerca de la zona de descenso, mientras que a nivel internacional ha destacado de gran manera.

Sporting Cristal es líder del Grupo F de la Copa Libertadores y se ilusiona con la clasificación.

El cuadro ‘cervecero’ se ilusiona tras la victoria ante Junior de Barranquilla por 2-0, un resultado que le permitió escalar a la cima del Grupo F. Los rimenses tienen opciones de clasificar a octavos de final y dependen de sí mismos para conseguirlo.