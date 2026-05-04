¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Sporting Cristal se enfrenta a Palmeiras desde el recinto de Matute, en partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este duelo es clave para las aspiraciones de ambos equipos en el certamen y a continuación puedes conocer horarios, además de los canales disponibles.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El partido entre Sporting Cristal y Palmeiras, por la Copa Libertadores, se jugará este martes 5 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Palmeiras?

Conoce los horarios para ver Sporting Cristal vs. Palmeiras de acuerdo con tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 3.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 12.00 a. m. del día siguiente

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Palmeiras?

A continuación, repasa los canales y plataformas disponibles para ver el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras por la Copa Libertadores:

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

México: ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, beIN Sports Connect y fubo TV

Sporting Cristal vs. Palmeiras: previa del partido

Sporting Cristal afronta este martes, a las 5.00 p. m., un duelo ante Palmeiras que podría resultar determinante en el Grupo F. El equipo de Enderson Moreira llega tras su última victoria ante Junior y se ubica en la cima con 6 puntos, pero sabe que no puede ceder terreno. El Verdão, escolta con cinco unidades, llega a Lima con el ritmo de competencia que le da el Brasileirao y la jerarquía de un plantel que no conoce la derrota en sus últimas cinco presentaciones.

El escenario será el Estadio Alejandro Villanueva, una plaza que Cristal eligió para contar con el apoyo de su hinchada ante la imposibilidad de usar el Nacional. Los celestes buscan la revancha del pasado 16 de abril, cuando en el Allianz Parque cayeron por 2-1 tras los goles de Murilo y José López. Para el cuadro rimense, mantener el orden defensivo será vital si quiere frenar el pragmatismo táctico que Abel Ferreira ha impuesto en el equipo paulista durante los últimos años.

Sporting Cristal y Palmeiras se enfrentan por la Copa Libertadores

En cuanto a las apuestas, la balanza se inclina hacia el cuadro brasileño con una cuota de 1,72, lo que refleja su peso reciente en el torneo. No obstante, el triunfo de Cristal paga cerca de 5,00, una cifra atractiva para quienes confían en la localía. Será un encuentro clave, ya que el ganador quedará como líder absoluto y dejará encaminada su clasificación a la siguiente fase.