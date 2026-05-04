Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores: horario, dónde ver y pronóstico

Llegó el momento del partido clave entre Sporting Cristal y Palmeiras por la cuarta jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Ambos se ubican en zona de clasificación a octavos de final, por lo que será un duelo de alta intensidad en el Estadio Alejandro Villanueva. El duelo entre celestes y el 'Verdao' se juega el martes 5 de mayo a partir de las 17.00 horas locales (19.00 horas en Brasil), con transmisión de ESPN y Disney+.

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El equipo liderado por el técnico brasileño Zé Ricardo tiene el gran objetivo de dejar a Sporting Cristal muy cerca de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Sería un hecho histórico para los rimenses, que luego de dos décadas tienen una alta posibilidad de darle esa gran alegría a su fiel hinchada. Sin embargo, el reto no será nada sencillo, pues tendrá como rival al vigente subcampeón del torneo de la Conmebol.

Pese a las dificultades que se advierten en la antesala, el equipo del Rímac ha demostrado carácter en esta competencia ante todos los rivales que ha tenido al frente, como Cerro Porteño, Junior de Barranquilla y el propio Palmeiras. Ahora, deberá recuperar al 100% a sus jugadores, ya que afrontará dos cotejos en cuestión de 48 horas.

Por el lado de Palmeiras, decidió reservar a algunos jugadores en su reciente partido ante Santos por el Brasileirao. Fue un empate 1-1 que lo mantiene en la cima del certamen local. Ahora viajó a Lima con la convicción de llevarse los tres puntos y así asegurar su boleto a las instancias finales del campeonato internacional.

Actualmente, Sporting Cristal es líder del grupo F con seis unidades gracias a sus victorias ante Cerro Porteño y Junior de Barranquilla. Por su parte, Palmeiras es segundo con cinco puntos tras sus empates ante colombianos y paraguayos, así como por su triunfo ante los celestes.

Sporting Cristal anuncia su partido ante Palmeiras por Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Palmeiras?

El partido de Sporting Cristal vs Palmeiras se juega este martes 5 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva-Matute, por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Ambos elencos son líderes de su serie y estos 90 minutos definirán el posible destino de cada plantel.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras?

El choque entre celestes y el 'Verdao' inicia a partir de las 17.00 horas en Perú (19.00 horas en Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios en distintos países:

México: 16.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17.00 horas

Venezuela, Bolivia: 18.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 19.00 horas

España: 00.00 horas (miércoles 6 de mayo)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 irá por la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, tienes la opción de verlo en la aplicación de Disney+ a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Palmeiras

Argentina, Chile: Disney+

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+

Brasil: Paramount+

México: ESPN 2, Disney+

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Palmeiras

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Luis Iberico, Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gómez, Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan Elias, Sosa, Arias y José Manuel López.

Sporting Cristal vs Palmeiras: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Palmeiras se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que ofrecen las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE PALMEIRAS Betsson 4.95 3.55 1.70 Betano 5.00 3.75 1.72 Bet365 5.50 3.50 1.70 1XBet 5.14 3.68 1.74 Doradobet 4.75 3.66 1.77

Sporting Cristal y Palmeiras se volverán a ver las caras por la Copa Libertadores 2026.

Árbitros del partido Sporting Cristal vs Palmeiras

Conmebol designó al árbitro argentino Darío Herrera para dirigir el Sporting Cristal vs Palmeiras. Este juez estuvo en el duelo de los celestes ante Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Árbitro principal: Darío Herrera (ARG)

Asistente 1: Juan Belatti (ARG)

Asistente 2: Rafael Alves (ARG)

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino (ARG)

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

AVAR: Lucas Novelli (ARG)

Asesor de árbitros: César Mongrut (PER)

Quality Manager: Ángel Sánchez (ARG)

Entradas Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Palco Rojo: S/199,90

Occidente Central: S/169,90

Occidente Lateral Norte: S/109,90

Occidente Lateral Sur: S/119,90

Oriente: S/89,90

Oriente Visita: S/129,90

Popular Norte: S/44,90

Precio de entradas para el Sporting Cristal vs Palmeiras.

Sporting Cristal vs Palmeiras: historial y estadísticas