Alineaciones de Sporting Cristal vs. Palmeiras: el posible once de Zé Ricardo ante el gigante brasileño
Sporting Cristal se enfrentará este martes 5 de mayo a Palmeiras por la Copa Libertadores, en busca de su revancha tras el 2-1 en el partido de ida.
Sporting Cristal afrontará un partido sumamente importante por la Copa Libertadores ante Palmeiras, correspondiente a la jornada 4. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
Para este duelo, los rimenses llegan como líderes del grupo F tras su última victoria ante Junior de Barranquilla. Se espera que los celestes puedan conseguir un resultado positivo, teniendo en cuenta que en el partido de ida, los dirigidos por Zé Ricardo mostraron un gran rendimiento. A continuación, los posibles onces para este partidazo.
Alineación de Sporting Cristal
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Santiago González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.
En el arco, Diego Enríquez seguiría como titular. En defensa, el técnico mantendría la base que viene utilizando desde el inicio del torneo, con Cristiano da Silva y Lutiger como referentes tras sus actuaciones regulares.
En el mediocampo, Santiago González estaría acompañado por el regreso de Yoshimar Yotún al once inicial, luego de haber sido reservado ante Cusco FC. Por su parte, el ataque ganaría dinamismo con la presencia de Irven Ávila desde el arranque.
Sporting Cristal buscará la revancha ante Palmeiras.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Jhon Arias; José Manuel López y Ramón Sosa.
Los ‘Verdes’ saldrán al terreno de juego con jugadores de calibre como Gustavo Gómez, Andreas Pereira y Jhon Arias. Sin embargo, para este partido, el gigante brasileño aún no contará con su estrella Víctor Roque, quien sufrió una lesión y deberá ser operado.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Palmeiras?
El encuentro se llevará a cabo este martes 5 de mayo, en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Este partido se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming en Disney Plus.
Por su parte, en Brasil la transmisión del encuentro irá por la señal de Paramount Plus. Cabe señalar que deberás tener una suscripción premium para ver este compromiso.
