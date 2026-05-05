Prensa brasileña dio rotunda opinión de Sporting Cristal previo partido con Palmeiras: "No es..."

Sporting Cristal vs Palmeiras será uno de los partidos más decisivos de la fecha 4 de la Copa Libertadores. Los rimenses son líderes del Grupo F y una victoria los tendría casi seguros en los octavos de final, mientras que a los brasileños los complicaría en su objetivo. En ese panorama, la prensa brasileña sorprendió con contundentes palabras hacia los 'cerveceros'.

Prensa brasileña opinó de Sporting Cristal previo partido con Palmeiras

El compromiso en Matute será de vital importancia en la definición de la tabla de posiciones del Grupo F. En la previa del encuentro, el medio brasileño ‘ABCdoABC’ analizó la actualidad de Sporting Cristal y se mostró sorprendido por las diversas situaciones que atraviesa en la Libertadores y la Liga 1.

En su publicación, señalaron que no tiene una situación favorable en el plano local, a diferencia del gran rendimiento que ha mostrado en el torneo de la Conmebol.

Prensa brasileña opinó de Sporting Cristal previo al duelo con Palmeiras

“Los peruanos han comenzado bien la competición continental. Con dos victorias y una derrota, lideran la tabla. En Perú, sin embargo, la situación no es favorable, ya que se encuentran en el puesto 13 de la liga nacional”, señalaron.

Asimismo, el citado portal recordó el partidazo que se vivió entre ambos elencos en el Allianz Parque, resaltando la actuación del portero Carlos Miguel que terminó frustrando un resultado positivo para Cristal. Por ello, señalaron que los ‘cerveceros’ buscarán su revancha para seguir en el liderato.



“En el partido disputado en el Allianz Parque, ambos equipos lucharon con ahínco, y Palmeiras se impuso por 2-1 gracias a una gran parada de Carlos Miguel al final del encuentro. Ahora, el objetivo del equipo dirigido por Zé Ricardo es volver a ganar para intentar clasificarse en primer lugar”, acotaron.

Sporting Cristal y los resultado que necesita para clasificar a octavos de final

Los rimenses tienen grandes opciones de clasificar a la siguiente etapa del campeonato. Para ello, su primer desafío será vencer a Palmeiras en la segunda fecha y luego derrotar a Junior en Barranquilla. En ese escenario y dependiendo de otros resultados, Sporting Cristal quedaría prácticamente clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores.