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¿Quién es Jean Lara, el nuevo jugador de Sporting Cristal que fue convocado para enfrentar a Palmeiras?
Sporting Cristal convocó a Jean Lara para el partido contra Palmeiras por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿Quién es?
Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras este martes 5 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Para ello, el técnico Zé Roberto anunció su lista de convocados y en ella aparece Jean Lara. Este nombre sorprendió a todos, y por ello te contamos de quién se trata.
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Los celestes deben conseguir al menos un empate para continuar en el primer lugar del Grupo F y quedar a solo un paso de obtener la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de la Conmebol. Por ello, en su nómina decidió incluir a sus principales elementos, y uno de estos jugadores tiene 19 años.
¿Quién es Jean Lara?
Jean Lara es un mediocampista ofensivo nacido en el 2006 y formado en la Academia Cantolao. El habilidoso futbolista diestro pasó a formar parte de la reserva de Sporting Cristal precisamente a inicios del presente 2026, y ante Palmeiras será su primera vez junto al plantel principal de la institución deportiva.
Sporting Cristal lanzó su lista de convocados.
Asimismo, el volante de 1,73 metros tiene un valor de 175.000 euros en el mercado de transferencias y se espera mucho de él a lo largo de la temporada. Formará parte del equipo que dispute la Liga 3, tercera división del Perú, en busca del ascenso a la Liga 2 del próximo año.
Finalmente, es importante indicar que ha formado parte de la selección peruana sub-20 y todo indica que tiene un gran futuro por delante. Probablemente no debute en la Copa Libertadores en esta fecha, pero esta convocatoria le servirá de aprendizaje para un posible estreno internacional dentro de poco.
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