Hora del partido Cienciano vs Puerto Cabello y dónde ver partido por Copa Sudamericana

Cienciano visita a Academia Puerto Cabello, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro se disputará en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, en Venezuela, y promete emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega Cienciano vs. Puerto Cabello?

El partido entre Cienciano y Puerto Cabello se juega este martes 5 de mayo.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Puerto Cabello?

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)

España: 02:30 del día siguiente

¿Dónde ver Cienciano vs. Puerto Cabello?

El partido será transmitido por DSports en Perú, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela. Además, también estará disponible en estos países por la plataforma DGO.

Cienciano vs. Puerto Cabello: previa del partido

Este martes 5 de mayo, Cienciano del Cusco visita a la Academia Puerto Cabello en un duelo crucial por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Papá, dirigido por Horacio Melgarejo, llega con viento a favor tras un inicio sólido que lo mantiene en la cima del Grupo B con 7 puntos. Con la clasificación en la mira, los cusqueños buscan repetir lo hecho el pasado 16 de abril, cuando vencieron 2-0 a los venezolanos en la altura del Garcilaso de la Vega con anotaciones de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

Por su parte, el conjunto local, bajo el mando de Eduardo Saragó, afronta este partido con la urgencia de sumar para no despedirse prematuramente del torneo continental. Actualmente, los Guerreros del Fortín ocupan la tercera casilla con tres puntos y vienen de una derrota que los obliga a proponer en el Polideportivo Misael Delgado. A pesar de contar con figuras como el arquero Joel Graterol y el experimentado Junior Moreno, la falta de gol ha sido su principal debilidad en lo que va de la competencia.

Cienciano y Puerto Cabello se enfrentan por Copa Sudamericana

El encuentro está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y será una prueba de fuego para la resistencia física de Cienciano fuera de casa. Un triunfo en tierras llaneras dejaría al equipo peruano prácticamente con un pie en la siguiente ronda y consolidaría su regreso a los torneos internacionales.