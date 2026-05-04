Cienciano vs Academia Puerto Cabello: alineaciones, hora y dónde ver la Copa Sudamericana 2026

No te pierdas el partido entre Cienciano vs. Academia Puerto Cabello en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, por la fecha número 4 de la Copa Sudamericana 2026, este martes 5 de mayo desde las 19.30 horas de Lima, Perú. La transmisión del partido será vía DirecTV y a continuación te brindamos todos los detalles.

Cienciano es líder absoluto del Grupo B de la competición Conmebol, con un total de 7 puntos. Los de Cusco deben ganar y prácticamente habrán asegurado por lo menos el segundo lugar que da un boleto a los playoffs ante un rival de la Copa Libertadores. No obstante, el objetivo principal es octavos de final de forma directa.

Por su parte, la Academia Puerto Cabello no tiene margen de error debido a que si no gana irá despidiéndose de la Copa Sudamericana 2026. Los de Venezuela vienen de perder 4-0 ante Juventud en Uruguay y el 'Papá' acaba de derrotar 1-0 a Atlético Mineiro en la ciudad del Cusco, Perú.

Convocados de Cienciano.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Puerto Cabello?

Te dejamos el horario dependiendo tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)

España: 02:30 del día 6 de mayo

¿Dónde ver Cienciano vs. Puerto Cabello?

La transmisión del partido entre Cienciano y Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026 será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro internacional a través de DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Cienciano vs. Puerto Cabello: posibles alineaciones

Alineación de Cienciano: Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra; Barreto, Robles, Martinich, Souza; Bandiera, Hohberg y Garcés.

Alineación de Academia Puerto Cabello: Graterol; González, Ramos, Bortagaray, Rosales; Bamba, Lima, Barros, Casiani; Flores y Pernía.

Últimos partidos de Cienciano

Estos fueron sus últimos encuentros:

Cienciano 1-0 Comerciantes

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro

UTC 2-2 Cienciano

Los Chankas 1-0 Cienciano

Cienciano 2-1 CD Moquegua

Últimos partidos de Puerto Cabello

Estos fueron sus últimos duelos:

Puerto Cabello 1-1 La Guaira

Juventud 4-0 Puerto Cabello

Monagas 1-1 Puerto Cabello

Puerto Cabello 3-1 Trujillanos

Cienciano 2-0 Puerto Cabello

¿En qué estadio juega Cienciano vs. Puerto Cabello?

El partido internacional se llevará a cabo en el Polideportivo Misael Delgado, un estadio multipropósito ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en la zona centro-norte de Venezuela. Este recinto deportivo puede albergar hasta 10.000 espectadores en sus tribunas.