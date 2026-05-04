Partidos de hoy EN VIVO, martes 5 de mayo: Programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Sporting Cristal vs. Palmeiras, Arsenal vs. Atlético de Madrid y Cienciano vs. Puerto Cabello. Revisa la programación completa de los partidos de hoy, martes 5 de mayo.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY martes 5 de mayo.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este martes 5 de mayo. Arsenal vs Atlético de Madrid definirá al finalista de la Champions League. Se juega una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores; Sporting Cristal recibirá a Palmeiras en Matute y Barcelona SC jugará contra Boca Juniors. En la Copa Sudamericana, Cienciano tendrá un duelo clave ante Puerto Cabello.

Partidos de hoy por la Champions League

HoraPartidoCanal
14:00Arsenal vs. Atlético de MadridESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Rosario Central vs. LibertadESPN 2 y Disney Plus
17:00Sporting Cristal vs. PalmeirasESPN y Disney Plus
19:00Barcelona SC vs. Boca JuniorsESPN y Disney Plus
19:00Universidad Central vs. Independiente del ValleESPN 2 y Disney Plus
19:30Always Ready vs. LanúsDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Deportivo Riestra vs. GremioESPN 5 y Disney Plus
17:00Independiente vs. CaracasESPN 3 y Disney Plus
17:00Juventud vs. Atlético MGDirecTV Sports y DGO
19:30Puerto Cabello vs. CiencianoDSports y DGO.
19:30Recoleta vs. SantosDGO
21:00Deportivo Cuenca vs. San LorenzoESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HoraPartidoCanal
13:00Al Khaleej vs. Al HilasBet365

Partidos de hoy por la Concacaf Champions Cup

HoraPartidoCanal
20:30Tigres UANL vs. Nashville SCDisney Plus

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

