- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Garcilaso
- Universitario
- Alianza Lima
- Espanyol vs Real Madrid
- Tabla de posiciones Liga 1
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, martes 5 de mayo: Programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Sporting Cristal vs. Palmeiras, Arsenal vs. Atlético de Madrid y Cienciano vs. Puerto Cabello. Revisa la programación completa de los partidos de hoy, martes 5 de mayo.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este martes 5 de mayo. Arsenal vs Atlético de Madrid definirá al finalista de la Champions League. Se juega una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores; Sporting Cristal recibirá a Palmeiras en Matute y Barcelona SC jugará contra Boca Juniors. En la Copa Sudamericana, Cienciano tendrá un duelo clave ante Puerto Cabello.
Partidos de hoy por la Champions League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Arsenal vs. Atlético de Madrid
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Rosario Central vs. Libertad
|ESPN 2 y Disney Plus
|17:00
|Sporting Cristal vs. Palmeiras
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|Barcelona SC vs. Boca Juniors
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|Universidad Central vs. Independiente del Valle
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:30
|Always Ready vs. Lanús
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Deportivo Riestra vs. Gremio
|ESPN 5 y Disney Plus
|17:00
|Independiente vs. Caracas
|ESPN 3 y Disney Plus
|17:00
|Juventud vs. Atlético MG
|DirecTV Sports y DGO
|19:30
|Puerto Cabello vs. Cienciano
|DSports y DGO.
|19:30
|Recoleta vs. Santos
|DGO
|21:00
|Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Al Khaleej vs. Al Hilas
|Bet365
Partidos de hoy por la Concacaf Champions Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Tigres UANL vs. Nashville SC
|Disney Plus
Horarios y canales en Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Alineaciones de Sporting Cristal vs. Palmeiras: el posible once de Zé Ricardo ante el gigante brasileño
- 2
Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores: horario, dónde ver y pronóstico
- 3
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras, canal TV y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90