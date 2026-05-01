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Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, reveló por qué explotó en conferencia: "Mala intención..."
El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, se expresó sobre las preguntas de algunos periodistas que lo molestaron durante la conferencia de prensa que se hizo viral.
Tras el importante triunfo obtenido por Cienciano ante Atlético Mineiro por 1-0 en Copa Sudamericana 2026, la conferencia de prensa de Horacio Melgarejo, entrenador del cuadro cusqueño, se hizo viral por la forma en que respondió a los periodistas deportivos. Luego de las críticas, el estratega salió al frente y explicó por qué tuvo esa actitud.
A través de una entrevista con L1 Radio, el argentino sostuvo que, al comienzo de la rueda de prensa, un periodista le hizo una pregunta malintencionada, lo que generó su molestia, que se incrementó cuando la segunda y tercera preguntas tenían similitudes.
"El que me hizo la primera pregunta, no sé si es periodista o una persona con micrófono, me hizo una pregunta con mala intención. Cuando yo me enojo, el segundo y tercer periodista me hace la misma pregunta. ¿Tú qué pensarías?”, dijo Melgarejo, quien luego contó una anécdota con un hombre de prensa y Henry Caparó.
Video: L1 MAX.
"En los tres meses, uno solo me dijo 'profe, está haciendo un buen trabajo' y le dije 'yo no los jugadores'. Había otro periodista que ya no va más, durante cinco conferencias '¿por qué no juega Caparó?'. Caparó es un chico que está en formación, en pleno crecimiento, que está cedido de Cristal, que es un grandísimo jugador, una excelente persona y es cusqueño. El día que jugó Caparó, me dijo 'Profe, ¿por qué no hicieron más goles?' en vez de decir, 'profe, bien Caparó, ¿no? Hay que ser consecuentes con lo que uno piensa, con lo que uno habla, porque sino, definitivamente hay mala intención", agregó.
Finalmente, reiteró que su molestia surgió porque varios periodistas realizaron la misma pregunta que le habían hecho al comienzo.
"No quiero meter a todos en la misma bolsa, pero cuando uno hace una pregunta y la persona que tiene que responder se molesta, porque no es adecuado a lo que pasó, y los tres periodistas siguientes hacen la misma pregunta. ¿Tú qué pensarías?", culminó Melgarejo.
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