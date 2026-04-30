Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, explotó en conferencia con periodistas: "Otra pregunta o me voy"

Cienciano logró una importante victoria ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. El elenco dirigido por Horacio Melgarejo es líder absoluto de su grupo y tiene un paso adelante hacia los octavos de final. Sin embargo, la euforia de la delegación cusqueña se opacó en la conferencia de prensa con la presencia del estratega argentino, quien no toleró las consultas de los periodistas presentes.

DT de Cienciano estalló en conferencia de prensa

En medio de su análisis de lo que fue el 1-0 ante los brasileños, la prensa le consultó sobre la posibilidad de ampliar el marcador al tener la altura a su favor. Esto no le gustó al estratega Horacio Melgarejo, quien pidió que se hiciera otra pregunta o daba por culminada la conferencia de prensa.

El DT argentino criticó duramente a los presentes por este tipo de preguntas reiterativas. De hecho, expresó que estaba contento por el triunfo de Cienciano ante Atlético Mineiro, pero que ahora estaba molesto por lo ocurrido en la sala de prensa. Un hecho que se volvió viral en redes sociales y en distintos lugares de Sudamérica.

"Se nota que nunca jugaste al fútbol. Siguiente pregunta o me paro y me voy. Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores, ya lo dije una vez, son seres humanos, le corre sangre por eso se equivocan, están cansados. El arquero de ellos también trabaja. Yo creo que ustedes los periodistas como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool, la verdad es que cada vez me sorprenden más, para mal por supuesto, hacen cada pregunta que no puedo creer. ¡Qué malos que son!", expresó Horacio Melgarejo.

(VIDEO: ESPN)

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026: grupo B de Cienciano

Así va la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Sudamericana 2026: