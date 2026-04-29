Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Clasificación del Grupo B

El 'Papá' quiere volver a lo más alto del fútbol sudamericano. Cienciano compite con Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Este miércoles, el cuadro cusqueño recibirá al 'Galo' en el Estadio Garcilaso de la Vega, en un duelo clave para el grupo.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano

Equipos PJ DG Puntos 1. Juventud 3 3 4 2. Cienciano 2 2 4 3. Puerto Cabello 3 -5 3 4. Atlético Mineiro 2 0 3

Resultados de la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana

Juventud 4-0 Puerto Cabello (en juego)

7.30 p. m. | Cienciano vs Atlético Mineiro