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Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Clasificación del Grupo B
Revisa la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano, Atlético Mineiro, Puerto Cabelloy Juventud.
El 'Papá' quiere volver a lo más alto del fútbol sudamericano. Cienciano compite con Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Este miércoles, el cuadro cusqueño recibirá al 'Galo' en el Estadio Garcilaso de la Vega, en un duelo clave para el grupo.
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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Juventud
|3
|3
|4
|2. Cienciano
|2
|2
|4
|3. Puerto Cabello
|3
|-5
|3
|4. Atlético Mineiro
|2
|0
|3
Resultados de la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana
Juventud 4-0 Puerto Cabello (en juego)
7.30 p. m. | Cienciano vs Atlético Mineiro
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