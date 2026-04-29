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Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: Clasificación del Grupo B

Revisa la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano, Atlético Mineiro, Puerto Cabelloy Juventud.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. | FOTO: Composición Líbero
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El 'Papá' quiere volver a lo más alto del fútbol sudamericano. Cienciano compite con Atlético Mineiro, Puerto Cabello y Juventud en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Este miércoles, el cuadro cusqueño recibirá al 'Galo' en el Estadio Garcilaso de la Vega, en un duelo clave para el grupo.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano

EquiposPJDGPuntos
1. Juventud334
2. Cienciano224
3. Puerto Cabello3-53
4. Atlético Mineiro203

Resultados de la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana

Juventud 4-0 Puerto Cabello (en juego)

7.30 p. m. | Cienciano vs Atlético Mineiro

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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