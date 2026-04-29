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Alianza Atlético vs Macará EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juegan, dónde ver y apuestas
Alianza Atlético se medirá contra Macará por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana en el estadio Miguel Grau del Callao.
Alianza Atlético vs. Macará juegan este jueves 30 de abril en el estadio Miguel Grau del Callao por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. El partido está pactado para empezar a las 9.00 p. m. (hora de Perú y Ecuador) y será transmitido EN VIVO por DirecTV y DGO.
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Alianza Atlético sostendrá un partido clave ante Macará. El conjunto ecuatoriano se ubica en la segunda casilla con 4 puntos, la misma cantidad que América de Cali.
El conjunto peruano está en la tercera casilla con una unidad. Por ello, es importante que logre los tres puntos si quiere seguir soñando con el pase a la siguiente fase de la Sudamericana.
El momento de Alianza Atlético es positivo. La victoria ante Universitario, en el Monumental, con dominio de las acciones, fue el golpe anímico que lo motiva a seguir luchando por alcanzar sus objetivos.
Alianza Atlético llega al partido tras ganar a Universitario.
Por su parte, Macará llega a la cita en un dulce momento en la Sudamericana. Empató con América de Cali y derrotó a Tigre, resultados que demuestran el poderío del Ídolo de Ambato.
En la liga de Ecuador se ubica en la séptima casilla tras registrar tres caídas y dos victorias. Es un equipo que sabe aprovechar los errores defensivos de sus rivales.
¿A qué hora juega Alianza Atlético vs. Macará?
- Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
- México: 8.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (día siguiente)
¿Dónde ver Alianza Atlético vs. Macará?
El partido entre Alianza Atlético y Macará será transmitido EN VIVO por DGO en territorio peruano. En Ecuador y Colombia se podrá ver por DirecTV Sports.
Alianza Atlético vs. Macará: entradas
- Occidente sur: S/100,00
- Occidente Norte (visita): S/100,00
- Conadis: S/76,30
Alianza Atlético vs. Macará: apuestas
|Apuestas
|Alianza Atlético
|Empate
|Macará
|Betsson
|2.38
|2.82
|3.25
|Betano
|2.47
|3.05
|3.45
|Bet365
|2.38
|3.00
|3.30
|1xBet
|2.38
|2.83
|3.34
|CoolBet
|2.35
|2.95
|3.45
|DoradoBet
|2.42
|3.00
|3.40
Alianza Atlético vs. Macará: posible alineación
Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, José Luján, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jimmy Pérez, Franchesco Flores, Germán Díaz; Jorge del Castillo, Valentín Robaldo y Franco Coronel.
Macará: Rodrigo Rodríguez; Leonard Espinoza, Santiago Etchebarne, José Marrufo, Luis Ayala; José Cazares, Gastón Blanc, Matías Miranda, Mateo Viera; José Klinger y Franco Posse.
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