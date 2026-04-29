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¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará y dónde ver EN VIVO partido de Copa Sudamericana?

Alianza Atlético vs Macará medirán fuerzas en un duelo por el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Revisa a qué hora y qué canal trasmitirá este emocionante compromiso.

Angel Curo
Hora del partido de Alianza Atlético vs Macará y canales de transmisión para el partido
Hora del partido de Alianza Atlético vs Macará y canales de transmisión para el partido | Composición: Líbero
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Alianza Atlético vs Macará se enfrentarán en un emocionante partido por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Este duelo será vital para los ‘Churres’ considerando que enfrentan a un rival directo en su pelea por clasificar a la siguiente etapa del torneo. Por ello, aquí te contamos los horarios y canales de transmisión para ver este emocionante encuentro.

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¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará?

A continuación, revisa los horarios confirmados en los distintos países para el partido de Alianza Atlético vs. Macará por la tercera jornada de la Copa Sudamericana:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 10:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 11:00 p. m.
  • México y Centroamérica: 8:00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 10:00 p. m.
  • España: 4:00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Macará EN VIVO?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs Macará contará con la transmisión EN VIVO ONLINE por la app de streaming de DGO para todo el territorio peruano. Por su parte, en Ecuador y Colombia estará habilitada la opción de verlo por DirecTV Sports.

Alianza Atlético vs Macará

Conmebol confirmó los canales para ver el partido de Alianza Atlético vs Macará

¿Qué canal transmite partido de Alianza Atlético vs Macará?

Si quieres ver el duelo entre Alianza Atlético vs Macará tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión:

  • Argentina: ESPN 2, DGO y Disney Plus.
  • Perú: DGO.
  • Bolivia: Tigo Sports.
  • Brasil: Paramount Plus.
  • Paraguay: Disney Plus.
  • Chile y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.
  • Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.
  • Venezuela: DGO.
  • Puerto Rico: Fanatiz y ViX.
  • Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports Connect, Fubo Sports, ViX, Tubi y fubo Latino.

Alianza Atlético vs Macará: antesala del partido

Alianza Atlético afronta este partido con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en la Copa Sudamericana y meterse en la pelea por clasificar a la siguiente ronda del campeonato. El cuadro de Sullana tiene solo un punto en la tabla y ahora enfrentará a un rival directo.

Alianza Atlético de Sullana

Alianza Atlético busca sumar su primera victoria en la Copa Sudamericana 2026

Los ‘Churres’ llegan motivados tras la victoria conseguida en condición de visitante ante Universitario, con la que pusieron fin a una mala racha de seis partidos sin conocer triunfos. En su plantel destacan jugadores como Franco Coronel y Valentín Robaldo, los máximos goleadores del equipo.

Por su parte, Macará llega de golear 3-0 a Libertad en la Liga Pro de Ecuador. El cuadro ecuatoriano aún no conoce derrotas en la Sudamericana y está en el segundo lugar del Grupo A con 4 unidades. Faco Posse, con 4 goles, y Federico Paz, con 3 goles y dos asistencias, se consolidan como las grandes figuras de la temporada.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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