Cusco FC vs Independiente de Medellín EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juega, horario y dónde ver

Todo listo para el partido entre Cusco FC vs Independiente de Medellín por la tercera jornada del grupo A de la Copa Libertadores 2026. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot este jueves 30 de abril a partir de las 21.00 horas de Perú y Colombia (2.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.

PUEDES VER: Sporting Cristal venció a Junior y quedó líder del grupo F de la Copa Libertadores

Cusco FC no ha tenido el estreno esperado en la Copa Libertadores, pues tuvo que enfrentar a dos grandes del continente, como Flamengo y Estudiantes de La Plata. Ambos cotejos terminaron en derrota para el club peruano, que se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con cero puntos. Es un panorama complicado para los Guerreros Dorados, que tratarán de dar el golpe en Medellín.

Pese a este momento de los subcampeones del fútbol peruano, el equipo ha mostrado una mejor versión en sus últimos compromisos de la Liga 1, ya que logró sumar dos triunfos consecutivos ante FC Cajamarca y Sport Huancayo. Sin embargo, este choque ante el DIM será fundamental para saber si mantiene aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Libertadores o a los playoffs de la Sudamericana.

En el caso de Independiente de Medellín, tampoco ha tenido un mejor debut que Cusco FC, ya que igualó de local ante Estudiantes de La Plata y luego fue apabullado en Brasil por Flamengo con un marcador de 4-1. El cuadro colombiano es tercero en la clasificación y está obligado a sumar sus primeros tres puntos en casa ante su afición.

En lo que respecta al torneo local, el DIM encadena tres victorias consecutivas ante Alianza FC, Boyacá Chicó y Fortaleza. La afición se mantiene muy ilusionada y espera que ahora corte la mala racha de resultados que registra en la presente edición de la Copa Libertadores 2026.

DIM anuncia partido ante Cusco FC por la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Cusco FC vs Medellín?

El partido entre Cusco FC e Independiente de Medellín se jugará el jueves 30 de abril en el Estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Colombia. Ambos elencos aún no saben lo que es ganar en este certamen de la Conmebol, por lo que darán todo en los próximos 90 minutos.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Medellín?

Este compromiso de la Copa Libertadores entre Cusco FC e Independiente de Medellín comenzará a las 9.00 p. m. de Perú y Colombia (2.00 a. m. GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios en distintos países:

México: 20.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21.00 horas

Venezuela, Bolivia: 22.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 23.00 horas

¿Dónde ver Cusco FC vs Medellín?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Independiente de Medellín se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de Disney Plus para sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Cusco FC vs Independiente de Medellín

Argentina: FOX Sports 2

Chile: ESPN 5

Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN y Disney Plus

Centroamérica y México: Disney Plus

Posibles alineaciones de Cusco FC vs Independiente de Medellín

Cusco FC: Pedro Díaz, Marlon Ruidías, Álvaro Ampuero, Jose Bolívar, Aldair Fuentes, Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Gabriel Carabajal, Joel Herrera, Nicolas Silva y Facundo Callejo.

Independiente de Medellín: Eder Chaux, Luis Escorcia, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Frank Fabra, Halam Loboa, Daniel Cataño, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski y Yony González.

Cusco FC vs Medellín: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Independiente de Medellín se perfila como favorito para llevarse la victoria en Colombia ante Cusco FC por la Copa Libertadores. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESATAS DIM EMPATE CUSCO FC Betsson 1.35 4.70 8.30 Betano 1.40 5.20 8.50 Bet365 1.36 5.00 8.00 1XBet 1.36 5.16 8.75 Doradobet 1.38 5.00 8.00

Cusco FC visita a Independiente de Medellín por Copa Libertadores 2026.

Árbitros de Cusco FC vs Independiente de Medellín