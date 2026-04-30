Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Libertadores con Cusco FC, Flamengo, Estudiantes y DIM

La Copa Libertadores 2026 emociona a todo el continente y este jueves se completa la fecha 3. El Grupo A es uno de los más peleados y este jueves tendremos el duelo restante. Repasa la tabla de posiciones, con Cusco FC, Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente de Medellín.

Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Libertadores

Conoce cómo se mueve la tabla de posiciones con Cusco FC, Flamengo, Estudiantes LP y DIM:

Club PJ DF PTOS 1. Flamengo 3 5 7 2. Estudiantes LP 3 1 5 3. DIM 2 -3 1 4. Cusco FC 2 -3 0

Programación y resultados del Grupo A de la Copa Libertadores

Estudiantes LP 1-1 Flamengo | Estadio UNO Jorge Luis Hirsh, La Plata

DIM vs. Cusco FC | Jueves 30 de abril | 9.00 p. m. | Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Grupo A de la Copa Libertadores 2026: resumen

El Flamengo de Brasil lidera el Grupo A con 7 puntos tras haber disputado tres encuentros. El equipo carioca inició su participación con una victoria como visitante ante Cusco FC (0-2), seguida de una goleada 4-1 contra Independiente Medellín en el Maracaná. Su compromiso más reciente fue un empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata el 29 de abril, resultado que lo mantiene invicto en la cima de la tabla.

En la segunda posición se ubica Estudiantes de La Plata con 5 unidades. El conjunto argentino ha registrado tres resultados distintos en sus primeras presentaciones: un empate 1-1 en su visita a Independiente Medellín, un triunfo ajustado de local por 2-1 ante Cusco FC y el reciente empate ante Flamengo en el Estadio UNO. Por su parte, Independiente Medellín ocupa el tercer lugar con 1 punto tras dos partidos, mientras que Cusco FC se encuentra en el fondo de la tabla sin unidades luego de dos derrotas consecutivas.

Estudiantes y Flamengo igualaron 1-1 en Argentina

La actividad del grupo continúa este jueves, 30 de abril, con el enfrentamiento entre Independiente Medellín y Cusco FC en el Estadio Atanasio Girardot a las 9.00 p. m. Este duelo es crucial para ambas escuadras, ya que el equipo colombiano busca su primera victoria para acercarse a la zona de clasificación, mientras que el club peruano necesita sumar puntos con urgencia para no quedar virtualmente eliminado antes de la segunda vuelta de la fase de grupos.