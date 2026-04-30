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Tabla del grupo de Universitario en Libertadores

Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Libertadores con Cusco FC, Flamengo, Estudiantes y DIM

Se completa la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores con el duelo entre Independiente Medellín vs Cusco FC. Recordemos que Flamengo y Estudiantes igualaron en Argentina

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadore
Repasa cómo va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadore | Comp
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La Copa Libertadores 2026 emociona a todo el continente y este jueves se completa la fecha 3. El Grupo A es uno de los más peleados y este jueves tendremos el duelo restante. Repasa la tabla de posiciones, con Cusco FC, Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente de Medellín.

Universitario camino hacia los octavos de final.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Libertadores

Conoce cómo se mueve la tabla de posiciones con Cusco FC, Flamengo, Estudiantes LP y DIM:

ClubPJDFPTOS
1. Flamengo357
2. Estudiantes LP315
3. DIM2-31
4. Cusco FC2-30

Programación y resultados del Grupo A de la Copa Libertadores

  • Estudiantes LP 1-1 Flamengo | Estadio UNO Jorge Luis Hirsh, La Plata
  • DIM vs. Cusco FC | Jueves 30 de abril | 9.00 p. m. | Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Grupo A de la Copa Libertadores 2026: resumen

El Flamengo de Brasil lidera el Grupo A con 7 puntos tras haber disputado tres encuentros. El equipo carioca inició su participación con una victoria como visitante ante Cusco FC (0-2), seguida de una goleada 4-1 contra Independiente Medellín en el Maracaná. Su compromiso más reciente fue un empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata el 29 de abril, resultado que lo mantiene invicto en la cima de la tabla.

En la segunda posición se ubica Estudiantes de La Plata con 5 unidades. El conjunto argentino ha registrado tres resultados distintos en sus primeras presentaciones: un empate 1-1 en su visita a Independiente Medellín, un triunfo ajustado de local por 2-1 ante Cusco FC y el reciente empate ante Flamengo en el Estadio UNO. Por su parte, Independiente Medellín ocupa el tercer lugar con 1 punto tras dos partidos, mientras que Cusco FC se encuentra en el fondo de la tabla sin unidades luego de dos derrotas consecutivas.

Foto. AFP.

Estudiantes y Flamengo igualaron 1-1 en Argentina

La actividad del grupo continúa este jueves, 30 de abril, con el enfrentamiento entre Independiente Medellín y Cusco FC en el Estadio Atanasio Girardot a las 9.00 p. m. Este duelo es crucial para ambas escuadras, ya que el equipo colombiano busca su primera victoria para acercarse a la zona de clasificación, mientras que el club peruano necesita sumar puntos con urgencia para no quedar virtualmente eliminado antes de la segunda vuelta de la fase de grupos.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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