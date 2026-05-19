Los resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
Sporting Cristal afronta una recta decisiva en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Revisa aquí los escenarios que necesita para clasificar a la siguiente ronda.
Sporting Cristal ahora debe enfocarse en los dos últimos partidos que le quedan por la Copa Libertadores en la fase de grupos si es que quiere soñar con pasar a octavos de final. Tras un inicio con altibajos, los dirigidos por Zé Ricardo han logrado mantenerse con oportunidades en un grupo sumamente complicado, teniendo al frente a equipos como Palmeiras y Cerro Porteño.
Bajo este contexto, los celestes dependen de sí mismos para poder meterse de nuevo en la élite del fútbol sudamericano. Por ello, muchos hinchas ya están con la calculadora en la mano. Un triunfo en el partido que se les viene podría cambiar drásticamente el destino del elenco cervecero. Por lo que en esta nota te presentamos los escenarios que necesitará Sporting Cristal para pasar a la siguiente fase.
A continuación, vamos a detalles escenario por escenario, lo que necesita Sporting Cristal para pasar a la siguiente fase de la Libertadores. Así como los panoramas menos favorables para los cerveceros.
- Sporting Cristal gana a Junior → llega a 9 puntos.
- Palmeiras le gana a Cerro Porteño → Cerro se queda con 7 puntos y Cristal quedaría segundo.
Otro escenario:
- Sporting Cristal gana a Junior → llega a 9 puntos.
- Palmeiras empata con Cerro Porteño → Palmeiras llega a 9 y Cerro a 8. Cristal seguiría con chances claras en la última fecha.
Otro panorama:
- Sporting Cristal gana a Junior → llega a 9 puntos.
- Cerro Porteño le gana a Palmeiras → Cerro llega a 10 y Palmeiras se queda con 8. Cristal seguiría vivo, pero obligado a ganar o sumar en la última jornada.
El peor escenario para Cristal:
- Sporting Cristal empata o pierde con Junior → complicaría seriamente sus opciones de clasificar a octavos de final.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores
Así va el grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. Los cerveceros tienen chances de clasificar si los resultados los acompañan.
¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Junior?
Para seguir el partido entre Sporting Cristal contra Juniors lo podrás hacer por la señal de ESPN, que también lo encontrarás dentro de la app de Disney+. Otra opción es seguirlo por Fox Sports. Dicho compromiso se podrá seguir desde las 9.00 p.m. (hora peruana).
