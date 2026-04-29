0
¡LO ÚLTIMO!
Universitario ganó 4-2 a Nacional
EN DIRECTO
Tabla del grupo de Universitario en Libertadores

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 30 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 30 de abril con el Cusco FC vs. DIM por la Libertadores y River vs. Bragantino por Sudamericana.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 30 de abril.
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 30 de abril.
COMPARTIR

Este miércoles 30 de abril habrá vibrantes partidos, tanto a nivel continental como en Europa. Por la Copa Libertadores, Cusco y DIM protagonizarán un duelo de pronóstico reservado. En la Sudamericana, Alianza Atlético enfrentará a Macará de Ecuador y River Plate irá a Brasil para medirse con Bragantino.

Partidos de hoy por la Europa League

HoraPartidoCanal
14:00Nottingham Forest vs. Aston VillaESPN y Disney Plus
14:00SC Braga vs. FriburgoESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Bolívar vs. FluminenseESPN 5 y Disney Plus
17:00Independiente Ruvadavia vs. La GuairaESPN 2 y Disney Plus
19:00Corinthinas vs. PeñarolESPN y Disney Plus
21:00DIM vs. Cusco FCESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Carabobo vs. BloomingDGO
17:00Vasco vs OlimpiaESPN y Disney Plus
19:00Tigre vs. América de CaliESPN 2 y Disney Plus
19:30Bragantino vs. River PlateESPN 5 y Disney Plus
21:00Alianza Atlético vs. MacaráDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por Copa Argentina

HoraPartidoCanal
19:15Vélez vs. Gimnasia y TiroBet365

Partidos de hoy por la Conference League

HorariosPartidosCanales
14:00Rayo Vallecano vs. EstrasburgoDisney Plus
14:00Shakhtar vs Crystal PalaceDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
17:30Marquense vs. XelajúBet365
20:00Guastatoya vs. MunicipalBet365

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
20:00Lobos UPNFM vs. MotaguaBet365
20:00Marathón vs. CholomaBet365
20:00Olancho vs. GenesisBet365
20:00Olimpia vs. PlatenseBet365
20:00Victoria vs. Real EspañaBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano