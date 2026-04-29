Partidos de hoy EN VIVO, jueves 30 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 30 de abril con el Cusco FC vs. DIM por la Libertadores y River vs. Bragantino por Sudamericana.
Este miércoles 30 de abril habrá vibrantes partidos, tanto a nivel continental como en Europa. Por la Copa Libertadores, Cusco y DIM protagonizarán un duelo de pronóstico reservado. En la Sudamericana, Alianza Atlético enfrentará a Macará de Ecuador y River Plate irá a Brasil para medirse con Bragantino.
PUEDES VER: Bassco Soyer interesa a club de la Premier League de Inglaterra: "Ha iniciado conversaciones"
Partidos de hoy por la Europa League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Nottingham Forest vs. Aston Villa
|ESPN y Disney Plus
|14:00
|SC Braga vs. Friburgo
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Bolívar vs. Fluminense
|ESPN 5 y Disney Plus
|17:00
|Independiente Ruvadavia vs. La Guaira
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:00
|Corinthinas vs. Peñarol
|ESPN y Disney Plus
|21:00
|DIM vs. Cusco FC
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Carabobo vs. Blooming
|DGO
|17:00
|Vasco vs Olimpia
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|Tigre vs. América de Cali
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:30
|Bragantino vs. River Plate
|ESPN 5 y Disney Plus
|21:00
|Alianza Atlético vs. Macará
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:15
|Vélez vs. Gimnasia y Tiro
|Bet365
Partidos de hoy por la Conference League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Rayo Vallecano vs. Estrasburgo
|Disney Plus
|14:00
|Shakhtar vs Crystal Palace
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Marquense vs. Xelajú
|Bet365
|20:00
|Guastatoya vs. Municipal
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Lobos UPNFM vs. Motagua
|Bet365
|20:00
|Marathón vs. Choloma
|Bet365
|20:00
|Olancho vs. Genesis
|Bet365
|20:00
|Olimpia vs. Platense
|Bet365
|20:00
|Victoria vs. Real España
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
Notas Recomendadas
