¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana?

El club peruano que mejor parado está en torneos internacionales esta temporada es Cienciano, que con 7 puntos marcha como líder en solitario del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Por ello, te contamos qué resultados necesita el cuadro imperial para clasificar directamente a los octavos de final de la competición continental.

Pese a que Sporting Cristal también es líder en su zona de Copa Libertadores, la realidad es que el 'Papá' es nuestro representante con más chances, por juego y nivel de rivales, de avanzar a nivel Conmebol. El cuadro cusqueño viene de empatar 1-1 con Juventud, y vencer 2-0 a Academia Puerto Cabello y 1-0 a Atlético Mineiro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a octavos de final?

De momento, Cienciano es líder con 7 puntos y únicamente debe derrotar a Puerto Cabello en la siguiente fecha, en condición de visitante, y luego vencer por cualquier marcador a Juventud de Uruguay en casa en la última jornada. El partido con Atlético Mineiro por la fecha 5 puede tener cualquier marcador, ya que, gracias a la diferencia que hay actualmente, no influirá en la tabla de posiciones.

Con ello, habiendo obtenido 13 puntos, el 'Papá' clasificará automáticamente como líder a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Recordemos que únicamente el primer lugar de cada grupo accede a esta etapa directamente, ya que el segundo puesto va a la ronda de playoff contra un tercero de la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano

Así marcha la tabla de momento: