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¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana?

Revisa qué resultados necesta Cienciano para clasificar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Francisco Esteves
Cienciano quiere avanzar en la Copa Sudamericana.
Cienciano quiere avanzar en la Copa Sudamericana. | Foto: Cienciano - X.
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El club peruano que mejor parado está en torneos internacionales esta temporada es Cienciano, que con 7 puntos marcha como líder en solitario del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Por ello, te contamos qué resultados necesita el cuadro imperial para clasificar directamente a los octavos de final de la competición continental.

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Pese a que Sporting Cristal también es líder en su zona de Copa Libertadores, la realidad es que el 'Papá' es nuestro representante con más chances, por juego y nivel de rivales, de avanzar a nivel Conmebol. El cuadro cusqueño viene de empatar 1-1 con Juventud, y vencer 2-0 a Academia Puerto Cabello y 1-0 a Atlético Mineiro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a octavos de final?

De momento, Cienciano es líder con 7 puntos y únicamente debe derrotar a Puerto Cabello en la siguiente fecha, en condición de visitante, y luego vencer por cualquier marcador a Juventud de Uruguay en casa en la última jornada. El partido con Atlético Mineiro por la fecha 5 puede tener cualquier marcador, ya que, gracias a la diferencia que hay actualmente, no influirá en la tabla de posiciones.

Con ello, habiendo obtenido 13 puntos, el 'Papá' clasificará automáticamente como líder a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Recordemos que únicamente el primer lugar de cada grupo accede a esta etapa directamente, ya que el segundo puesto va a la ronda de playoff contra un tercero de la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 con Cienciano

Así marcha la tabla de momento:

EquiposPJDGPuntos
1. Cienciano337
2. Juventud334
3. Puerto Cabello3-53
4. Atlético Mineiro3-13

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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