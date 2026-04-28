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Cienciano vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: alineaciones, hora y dónde ver

Mira la transmisión del partido entre Cienciano vs. Atlético Mineiro por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026, este miércoles 29 de abril.

Francisco Esteves
Cienciano vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Cienciano vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. | Foto: Composición Líbero.
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Hay partidazo en Cusco. Cienciano vs. Atlético Mineiro se enfrentan por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 este miércoles 29 de abril, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a las 7.30 p. m. en Perú. La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN y DirecTV para toda Latinoamérica. A continuación, presentamos todos los detalles.

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Este duelo es sumamente importante para el 'Papá' debido a que si gana se afianzará como líder del Grupo B y estará dejando atrás al cuadro brasileño, que es rival directo en la lucha por clasificar a los octavos de final. Por su parte, el 'Gallo' está obligado a ganar para salir del tercer lugar y no correr riesgo de eliminación. Recordemos que el elenco cusqueño tiene 4 unidades, mientras que los de Minas Gerais poseen 3 puntos en la tabla de posiciones.

Cienciano, Copa Sudamericana

Cienciano es líder de su grupo en la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Atlético Mineiro?

Te brindamos el horario del partido según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 6.30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Atlético Mineiro?

La transmisión del partido entre Cienciano vs. Atlético Mineiro por la fecha 3 de la Copa Sudamericana será mediante la señal de ESPN y DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro online vía Disney Plus y DGO si cuentas con una suscripción pagada a alguna de estas plataformas de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el resumen completo del encuentro continental.

Tabla de posiciones del Grupo B

ClubesPJDGPuntos
1. Cienciano224
2. Puerto Cabello2-13
3. Atlético Mineiro203
4. Juventud2-11

Cienciano vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

  • Cienciano: Italo Espinoza; Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín, Claudio Núñez, Marcos Martinich; Ademar Robles, Heny Caparó, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés.
  • Atlético Mineiro: Everson; Victor Hugo, R. Tressoldi, Vitor Hugo, Renan Lodi; T. Pérez, A. Franco, T. Cuello; C. Soares, Bernard y Reinier.

Últimos partidos de Cienciano

Estos fueron sus cinco partidos más recientes:

  • UTC 2-2 Cienciano | Liga 1
  • Chankas 1-0 Cienciano | Liga 1
  • Cienciano 2-1 CD Moquegua | Liga 1
  • Cienciano 2-0 Puerto Cabello | Liga 1
  • Juventud 1-1 Cienciano | Liga 1

Últimos partidos de Atlético Mineiro

Estos fueron sus cinco encuentros más recientes:

  • Atlético Mineiro 0-4 Flamengo
  • Atlético Mineiro 2-1 Ceará
  • Coritiba 2-0 Atlético Mineiro
  • Atlético Mineiro 2-1 Juventud
  • Santos 1-0 Atlético Mineiro

¿En qué estadio juega Cienciano vs. Atlético Mineiro?

Cienciano vs Atlético Mineiro, Copa Sudamericana

El Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad del Cusco, Perú, a 3.402 metros sobre el nivel del mar. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a 45 mil hinchas en sus tribunas y es candidato a ser escenario de la selección peruana en las próximas Eliminatorias de la Conmebol.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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